Promos B&You de Bouygues Telecom : des forfaits mobile dès 4.99€ par mois sans engagement de durée

Bouygues Telecom propose 4 super forfaits sans engagement dont une série limitée B&You 40 Go à prix canon. Pour les petits budgets, l'opérateur met en avant une offre illimitée avec 5Go à seulement 4.99€ par mois ou encore 40Go à moins de 10€. Pour les plus connectés, deux autres forfaits B&You avec 100 ou 200Go sont disponibles à des prix attractifs. On vous présente toutes ces oofres à ne pas manquer dans la suite de cet article.

Le mini forfait B&You : communications illimitées et 5 Go de data pour moins de 5 €

Vous recherchez un forfait mobile économique qui offre la téléphonie illimitée et une petite enveloppe de données ? Le mini forfait B&You répondra à vos attentes. Pour seulement 4,99 € par mois, vous bénéficiez d'appels, SMS et MMS illimités en France, ainsi que de 5 Go de données en 4G. Que vous soyez en métropole, en Outre-mer ou en Europe, profitez d'une connexion fiable grâce au réseau de Bouygues Telecom. À ce prix imbattable, ce forfait sans engagement est une excellente option pour les petits budgets.

Forfait B&You 40 Go à moins de 10 € par mois : la bonne affaire du moment

Bouygues Telecom met le paquet avec cette offre mobile 40 Go à un prix exceptionnellement bas. Cet abonnement de téléphone sans engagement comprend des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu'une enveloppe de données généreuse de 40Go pour surfer, visionner des vidéos et rester connecté. De plus, avec 14 Go de données utilisables depuis les DOM et l'Union européenne, ce forfait est idéal pour les voyageurs. Ne manquez pas cette opportunité et profitez d'un super bon plan !

Le forfait 5G sans engagement de Bouygues Telecom à petit prix

Bouygues Telecom vous permet de passer à la 5G à petit prix et sans vous engager sur le long terme avec son offre spéciale B&You 100 Go à 15,99 €. Ce forfait mobile 5G offre un excellent rapport qualité-prix, incluant 100Go sur le réseau de cinquième génération de Bouygues Telecom. Idéal pour ceux qui ont besoin d'une communication fiable et d'une quantité suffisante de données mobiles pour profiter de la musique en streaming et regarder des vidéos. Avec 100 Go en métropole et 25 Go en Europe et dans les DOM, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités, cette offre est irrésistible.

L'abonnement ultra connecté : 200 Go à moins de 20€

Si vous recherchez un volume de données mobiles conséquent pour vos applications et le streaming, Bouygues Telecom propose le forfait B&You 200 Go. Pour seulement 17,99 €, vous bénéficiez de 200 Go en métropole, ainsi que 25 Go dans les départements d'outre-mer et dans l'Union européenne. De plus, les appels, SMS et MMS sont illimités partout en métropole. Avec cette offre généreuse, vous pouvez profiter pleinement de vos activités en ligne sans vous soucier des limites de données. La 5G est accessible via option à 3€ par mois.