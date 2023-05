Le prochain smartphone pliant Motorola Razr 40 Ultra a une date de présentation officielle

De nombreuses rumeurs se font entendre depuis quelques mois maintenant sur le design et sur la fiche technique du remplaçant du smartphone pliant Motorola Razr 2022. L’attente est maintenant bientôt terminée puisque Lenovo a communiqué sur son compte Twitter en postant un message vidéo. Celui-ci est plutôt sobre. Elle montre de manière extrêmement rapide deux téléphones pliants qui forment le logo M de Motorola. La vidéo se termine par l’inscription Flip The Script June 1, 2023. Il n’est pas encore très clair s’il y aura un ou deux modèles de nouveau smartphone pliant chez Motorola. En effet, on pense au Razr 40 Ultra dont nous avons vu le nom mentionné sur certaines fiches de certification de l’appareil. Il se dit aussi qu’une version plus abordable pourrait être présentée, le Razr 40 mais d’autres personnes très bien renseignées affirment que la marque proposera le Razr 40 Ultra pour le monde entier sauf pour les États-Unis qui auront droit au même appareil mais sous un autre nom : Razr 40+. Les rumeurs les plus précises concernent le Razr 40 Ultra.

Quelle fiche technique pour le Motorola Razr 40 Ultra ?

Le prochain smartphone Motorola Razr 40 Ultra serait équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 Go de mémoire vive. Une version avec 12 Go pourrait également être proposée. En outre, il est possible que le fabricant offre la possibilité d’ajouter plusieurs Go supplémentaires via une fonction RAM Extended. On pourrait compter sur 512 Go d’espace de stockage interne, sans possibilité d’aller plus loin. Le smartphone serait équipé d’un capteur photo Sony 12 mégapixels associé à un capteur de 13 mégapixels.

Il y aurait un capteur de 32 mégapixels, pour se prendre en selfie, installé tout en haut, au centre de l’écran interne. Celui-ci aurait une définition de 1080x2640 pixels sur une dalle AMOLED supportant la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran externe occuperait une large surface, de 3,28 pouces, soit bien plus que tous les autres mobiles pliants à clapet.

Le mobile aurait une batterie d’une capacité de 4000 mAh. Il supporterait la technologie eSIM et aurait un lecteur d’empreinte digitale sur le profil.

La version 8+256 Go serait annoncée à un prix de 1199 €. Nous verrons le 1er juin, si ces rumeurs disent vrai et aurons la confirmation du nombre de pliants à clapet Motorola pour 2023.