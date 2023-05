Venez découvrir ces forfaits mobile pas chers de 20 à 130 Go à partir de 5,99€ par mois sur le réseau Orange

Lebara Mobile propose une gamme complète de forfaits pas chers et sans engagement allant de 20 à 130 Go, répondant ainsi aux besoins de tous les utilisateurs de téléphonie mobile. Avec des tarifs compétitifs qui démarrent à seulement 5,99€ par mois, Lebara Mobile offre des solutions abordables pour rester connecté sans se ruiner.

Des volumes data allant de 20 à 130Go d'internet dès 5.99€

Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou un gros consommateur de données, Lebara Mobile a conçu une gamme de forfaits pas chers pour répondre à vos besoins spécifiques. Ces abonnements de téléphone illimités de ce MVNO varient de 20 à 130 Go de données mobiles par mois, vous permettant de choisir la quantité de données qui vous convient le mieux.

Lebara Mobile se distingue par ses tarifs compétitifs, rendant l'accès à une connexion internet de qualité sur le réseau Orange, abordable pour tous. À partir de seulement 5,99€ par mois, vous pouvez profiter de 20 Go de données mobiles, idéal pour une utilisation légère, comme la navigation sur les réseaux sociaux et l'envoi de messages.

Si vous avez des besoins plus importants, Lebara Mobile propose également des forfaits illimités avec 40 Go à 7,99€ par mois ou encore 100Go à 9.99€ et 130 Go à 13,99€ par mois. Ces options vous offrent une quantité généreuse de données pour regarder des vidéos en streaming, jouer à des jeux en ligne et effectuer des téléchargements importants, et sans vous ruiner.

De l'illimité pour vos appels et SMS

En plus des données mobiles, tous les forfaits Lebara Mobile comprennent des appels et des SMS illimités en France, vous permettant de rester en contact avec vos proches en toute liberté. Pour ce qui est des MMS, ils ne sont pas autorisés avec Lebara Mobile, vous pourrez toutefois profiter de vos gigas pour envoyer vos photos vidéos via une messagerie instantanée comme Whashapp, Messenger...

Les forfaits Lebara Mobile sont sans engagement de durée; sans contrat et sans RIB. Ils sont renouvelés automatiquement tous les 30 jours. Autre atout, vous payez ce que vous consommez, vous ne risquez donc pas de faire de hors-forfait. Enfin, la carte SIM est gratuite et expédiée sans frais.