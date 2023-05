Comment le Honor Magic5 Pro peut réduire la fatigue oculaire ?

La technologie est devenue une partie importante de notre vie quotidienne, mais elle peut avoir un impact sur nos yeux surtout si elle passe par le fait de devoir regarder un écran. C’est pour cette raison que la marque Honor a doté son dernier smartphone, le Magic5 Pro de fonctionnalités spéciales pour améliorer le confort visuel et réduire la fatigue oculaire liée à l'utilisation des appareils numériques. Il s’agit de fonctionnalités innovantes, à la fois médicales et technologiques, qui rendent l'expérience visuelle agréable.

Le téléphone Magic5 Pro de Honor est donc équipé d’un écran qui filtre les émissions de lumière bleue nocive. La lumière bleue, présente dans les dalles des écrans, peut perturber notre sommeil et fatiguer nos yeux. En réduisant ces émissions de lumière bleue, le smartphone favorise une meilleure sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil, ce qui améliore la qualité de notre sommeil. Selon Honor, des études ont même montré une augmentation de 20% du taux de mélatonine grâce à cette fonction. Celle-ci s’active automatiquement au moment du coucher du soleil pour atteindre son niveau le plus élevé vers 23 heures.

Dynamic Dimming pour s'adapter à l'environnement

En outre, le Magic5 Pro intègre la fonction Dynamic Dimming, qui ajuste automatiquement la luminosité de l'écran toutes les heures en fonction de la lumière ambiante. Cela permet d'éviter une fatigue oculaire inutile en maintenant une luminosité constante et proche de celle de la lumière naturelle. La fonction Dynamic Dimming stimule le mouvement du muscle ciliaire, ce qui aide à soulager la fatigue oculaire en augmentant la circulation sanguine dans le muscle ciliaire. Cette approche médicale permet de maintenir une santé oculaire optimale en évitant la stagnation du flux sanguin qui joue un rôle dans la fatigue et l’inconfort oculaires.

Avec sa nouvelle technologie d'amélioration de la luminance de l'écran, le Magic5 Pro offre également une expérience visuelle impressionnante, même en plein soleil. Il peut monter jusqu’à 1800 cd/m², selon Honor. Cette technologie réduit la fatigue oculaire causée par le plissement des yeux ou l'adaptation à des conditions de luminosité changeantes, ce qui est idéal pour une utilisation en extérieur. En outre, le smartphone prend également en charge une résolution élevée, une large gamme de couleurs et une précision des couleurs de pointe. Cela signifie que les images affichées sont d'une clarté éclatante et les couleurs sont authentiques. Une représentation précise des couleurs est essentielle pour prévenir la fatigue visuelle et l'inconfort causés par des teintes non naturelles et des écarts de couleur.

Des certifications pour le meilleur des vidéos

Pour le visionnage de vidéos, le smartphone a obtenu les certifications HDR10+ et IMAX Enhanced, garantissant une expérience visuelle améliorée. Ces certifications offrent un meilleur contraste, une profondeur de couleur accrue et une qualité d'image supérieure. Cela permet de visionner des vidéos et des films avec une qualité exceptionnelle, tout en réduisant la fatigue oculaire. Le Honor Magic5 Pro est l’un des smartphones les plus avancés dans ce domaine. Le smartphone est actuellement disponible. Il est proposé en noir ou en vert.