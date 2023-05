YouPrice dévoile ses nouveaux forfaits mobiles pas chers : Plus de data, prix en baisse et des avantages incroyables !

Le Mini forfait YouPrice : 5Go de data sans surcoût

YouPrice frappe fort avec son forfait Le Mini en offrant désormais 5Go de données mobiles par mois, sans aucun surcoût. Pour le prix exceptionnel de 4.99€ par mois, vous bénéficiez d'une augmentation considérable de votre enveloppe data, passant de 3 à 5Go. Mais ce n'est pas tout ! Les appels, SMS et MMS restent illimités en France, et vous pouvez également profiter de ces services lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM. Une autre particularité de ce forfait pas cher est la possibilité de choisir entre le réseau Orange et SFR. Et pour couronner le tout, ce forfait est sans engagement de durée, ce qui vous offre une flexibilité totale, sans risque d'augmentation de prix après quelques mois. Ne manquez pas cette offre imbattable de YouPrice !

Le First de YouPrice : jusqu'à 20Go pour les plus connectés

Bonne nouvelle pour les utilisateurs intensifs de données mobiles ! Le forfait Le First de YouPrice, spécialement conçu pour les plus connectés, est reconduit avec une généreuse enveloppe de 100Go contre 80Go. Pour seulement 9.99€ par mois, vous pouvez profiter d'une expérience en ligne sans limite, que ce soit pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos en streaming ou jouer à des jeux en ligne. Cette offre mobile est sans engagement de durée. Vous avez la possibilité de choisir entre là aussi entre le réseau Orange et SFR, et les appels, SMS et MMS sont illimités en France et depuis l'UE et les DOM. De plus, selon votre consommation, le forfait mobile s'adapte et propose trois niveaux de tarification : jusqu'à 100Go à 9.99€, entre 100 et 110Go à 12.99€, et jusqu'à 120Go à 14.99€ par mois. YouPrice vous offre également la possibilité d'accéder à la 5G d'Orange ou SFR en ajoutant seulement 5€ par mois à votre forfait Le First