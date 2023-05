Xiaomi Redmi Note 11 Pro : La puissance à petit prix ! Profitez d'une promotion exclusive et mettez la main sur ce smartphone milieu de gamme à seulement 240€ ! Ne ratez pas cette occasion unique !

Découvrez la nouvelle offre sur le Xiaomi Redmi Note 11 Pro ! Retrouver ce bon rapport qualité/prix à seulement 240€ avec le coupon de réduction ( RAKUTEN15 ) de 15€ sur Rakuten ! Ce smartphone polyvalent se vend comme des petits pains ! Alors n’hésitez plus et profiter de cette offre exceptionnelle !

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est un smartphone de milieu de gamme ayant des caractéristiques encore bonne même 1 an et demi après. Grâce à son écran AMOLED 120hz, de 6,67 pouces, vous pouvez, vous plongez dans l’expérience que propose Xiaomi pour ses smartphones de grandes tailles. De plus, son autonomie est juste impressionnante et sa vitesse de charge également. Vous pouvez charger en l'espace de 15 min 50% de la batterie du smartphone. Pour finir, le Redmi Note 11 Pro possède la 5G ce qui n'est pas habituel pour un smartphone de 2021. Surtout pour son prix ! Sorti au prix de 330€, il se classait déjà parmi les meilleurs smartphones milieu de gamme ! Pouvoir le retrouver à seulement 240€ avec le coupon de réduction RAKUTEN15 de 15€ sur Rakuten !

Les caractéristiques principales du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 6 Go

Écran : AMOLED de 6,67 pouces FULL HD+, 120hz

Le Redmi Note 11 Pro est un smartphone ayant de bonnes caractéristiques. Notamment, en termes de photographie, il possède une caméra principale de 108 Mpx ! Vous pouvez faire des photos de très bonne qualité avec une netteté impressionnante. Il est rare d'avoir ce genre d'appareil photo sur un smartphone milieu de gamme et en plus de 2021 ! Il a également un écran très qualitatif tout comme sa batterie.

La promotion du Redmi Note11 Pro sur Rakuten

Ce smartphone reçoit régulièrement des réductions, mais il est rare de pouvoir bénéficier d'une promotion plus d'un coupon de réduction ! Grâce à cet ensemble, vous pouvez retrouver le Redmi Note 11 Pro à seulement 240€ ce qui est du jamais-vu ! Vous pouvez également faire reprendre votre ancien smartphone en suivant les instructions sur la page du smartphone. De plus, si vous faites partie du ClubR de Rakuten, vous pouvez bénéficier de 25,50€ de réduction sur votre prochaine commande ! Surtout, n'oubliez pas avant de finaliser votre achat de rentrer le coupon de promotion RAKUTEN15 pour avoir le smartphone à seulement 240€ !