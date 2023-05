Samsung Display dévoile le premier écran OLED intégrant un lecteur d’empreinte digitale et de fréquence cardiaque

Aujourd’hui, il y a principalement deux fournisseurs d’écrans OLED pour l’industrie des smartphones : Samsung Display et BOE. La société Samsung Display livre notamment des écrans pour les mobiles Samsung, mais aussi bien d’autres marques. À l’occasion du salon SID Display Week 2023 qui se déroule actuellement à Los Angeles aux États-Unis, l’entreprise présente le premier écran OLED au monde intégrant un biocapteur d’empreinte digitale aussi capable de mesurer la pression artérielle. Généralement, les capteurs d’empreinte digitale sont installés sous le panneau OLED des smartphones en tant qu’élément séparé. Mais, là, Samsung Display a réussi à intégrer la photodiode organique à détection de lumière dans le panneau lui-même. En outre, cette solution est efficace sur toute la surface de l’écran. Il est ainsi possible de mesurer la fréquence cardiaque, la pression artérielle et le niveau de stress de l’utilisateur, d’une simple pression de deux doigts sur l’écran.

Comment cela fonctionne-t-il ?

La technologie s’appuie sur le fait que la lumière OLED qui est envoyée lors d’un contrôle est réfléchie différemment en fonction de la contraction et de la relaxation des vaisseaux sanguins à l’intérieur du doigt et lorsqu’elle revient sur le panneau. La photodiode organique à détection de lumière (OPD) la reconnait et la convertit en données de santé exploitables. Actuellement, Vivo et Xiaomi proposent, sur les modèles respectifs X90 Pro, Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro des modules au niveau de l’écran capables de reconnaître les empreintes digitales, mais également de mesurer la fréquence cardiaque, mais n’utilisant pas la technologie d’intégration ici proposée par Samsung Display. Cette dernière permet, en outre, de détecter plusieurs doigts afin d’obtenir des résultats plus précis et notamment de mesurer la pression artérielle (nécessitant deux mesures, une pour chaque bras).

Pour le moment, il s’agit pour Samsung Display de montrer son savoir-faire dans le domaine des écrans pour les smartphones. Cette nouvelle dalle pourrait être prochainement disponible pour les fabricants qui voudront bien les utiliser dans leurs appareils. Il y a de forte chance pour que les prochains smartphones les plus haut de gamme en soient dotés avec, peut-être en chef de fil la future série de mobiles Samsung Galaxy S24 dont la présentation est attendue pour le début de l’année prochaine.