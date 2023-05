Google Pixel 6a : Le meilleur rapport qualité-prix de Google profite d'une excellente réduction chez Amazon !

Le Google Pixel 6a est un smartphone milieu de gamme sorti en 2022 par Google. C'est le smartphone "100% conçu par Google" le moins cher du marché actuellement. Depuis la sortie du Google Pixel 7a, son prix a diminué de 30% par rapport à son prix d'origine ! Pourtant ce smartphone reste l'un des meilleurs de sa catégorie, surtout au niveau de la photographie ! C'est un smartphone compact et équilibré, qui possède de bonnes performances grâce à sa puce Google Tensor et un avantage au niveau de la photo grâce à son traitement d'image très performant ! Il est actuellement au prix de 324,90€ chez Amazon, contre 459€ à sa sortie, un très bon prix !

Fiche technique Google Pixel 6a : Petit mais costaud !

Écran : Écran AMOLED de 6,1 pouces avec résolution Full HD+, 60hz

: Écran AMOLED de 6,1 pouces avec résolution Full HD+, 60hz Processeur : Google Tensor

: Google Tensor Mémoire : 6 Go de RAM

: 6 Go de RAM Stockage : 128Go

: 128Go Appareil photo : Double capteur arrière 12,2 MP + 12 MP, capteur frontal 8 MP

: Double capteur arrière 12,2 MP + 12 MP, capteur frontal 8 MP Connectivité : 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 4400 mAh charge rapide 18W

Le Pixel 6a propose un format assez compact avec son écran de 6,1 pouces ce qui peut être appréciable. Sa puce Google et ses 6 Go de RAM en font un smartphone puissant pour son prix. Ses photos sont très réussies grâce à son très bon traitement d'image et son double capteur arrière. Il possède une bonne autonomie également. On regrettera cependant l'absence de charge vraiment rapide et son écran rafraichi à seulement 60Hz. C'est un peu l'inverse de son concurrent direct, le Samsung Galaxy A53 qui possède un meilleur écran mais reste moins performant que le Pixel 6a pour un prix similaire.

Promo Google Pixel 6a : Amazon vous fait bénéficier de 29% de réduction

Pour profiter de cet excellent smartphone pour un prix très réduit, il faut se tourner vers Amazon qui le propose à un prix très bas actuellement ! Amazon baisse le prix du Pixel 6a de 29% en ce moment, il est à 324,90€ contre 459€ à sa sortie, un excellent prix pour un smartphone aussi performant !