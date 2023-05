L’iPhone 16 pourrait avoir le plus grand écran jamais proposé par Apple

Alors que nous attendons la présentation officielle de la nouvelle série des iPhone 15 pour le mois de septembre, les premières rumeurs concernant les iPhone 16 se font déjà entendre. Il se murmure que l’iPhone 16 Ultra, la version la plus haut de gamme, pourrait embarquer un écran de 6,9 pouces, soit le plus grand jamais intégrée sur un mobile pour la marque à la pomme.

Apple devrait officialiser sa nouvelle gamme de smartphones, les iPhone 15 dans le courant du mois de septembre. La date n’est pas encore connue. Mais avant même que les mobiles ne soient une réalité, les premières rumeurs concernant l’iPhone 16 Ultra, la version la plus aboutie qui devrait logiquement succéder à l’iPhone 15 Pro Max, en 2024, se font entendre. En effet, selon le site 9to5Mac, plutôt sérieux, il semblerait que ce modèle, en particulier, profite d’un très grand écran.

iPhone 16 Ultra avec un écran plus grand que son prédécesseur

Ces dernières semaines, de nombreuses personnes bien renseignées pensaient savoir que la version la plus haut de gamme présentée par Apple serait l’iPhone 15 Ultra. Or, il semblerait déjà que cette appellation Ultra soit plutôt prévue pour la prochaine série, soit les iPhone 16. Il y aurait donc bien un iPhone 15 Pro Max qui viendrait succéder à l’actuel iPhone 14 Pro Max. Ensuite, il y aurait un iPhone 16 Ultra, prévu pour 2024 qui viendrait le remplacer. Ce dernier profiterait d’un écran qui aurait une diagonale de 6,9 pouces. Les dimensions de l’appareil seraient donc revues à la hausse, surtout en hauteur, semble-t-il. Ainsi, le site 9to5Mac avance des mesures de 165 mm de haut pour l’iPhone 16 Ultra contre 159,8 mm pour l’iPhone 15 Pro Max et 77,2 mm de large pour l’iPhone 16 Ultra contre 76,7 mm pour l’iPhone 15 Pro Max ayant, pour sa part, un écran de 6,7 pouces, comme l’actuel iPhone 14 Pro Max.

Bien entendu, vu l’avance avec laquelle ces rumeurs arrivent, il faut les prendre avec les pincettes de rigueur, ce que le site 9to5Mac ne manque pas de rappeler car les caractéristiques de la série des iPhone 16 est encore loin d’être arrêtées. Toutefois, il semble que la tendance soit à l’augmentation de la taille des écrans pour les iPhone 16 car d’autres sources affirment que la version standard, l’iPhone 16 aurait un écran de 6,3 pouces contre 6,1 pouces pour l’iPhone 14 actuel.