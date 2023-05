Le smartphone pliant Honor Magic Vs est disponible en précommande avec différentes offres

Le smartphone pliant Honor Magic Vs propose un format très similaire au Magic V (malheureusement jamais rendu disponible en France) avec une ouverture comme un livre étant doté d’une charnière verticale, mais, contrairement au Samsung Galaxy Z Fold4, celui-ci n’a pas d’espace entre les deux volets. Il pèse 267 grammes. D’une épaisseur de seulement 6,1 mm lorsqu’il est totalement ouvert, sa charnière est prévue pour une résistance à plus de 400 000 pliures avant de montrer les premiers signes de fatigue, ce qui représenterait 10 ans d’utilisation à raison de 100 manipulations par jour…

Quelle fiche technique pour le Magic Vs de Honor ?

Comme le Galaxy Z Fold4, le Honor Magic Vs est équipé d’un écran externe de 6,45 pouces sur une dalle AMOLED. Il est incurvé d’un côté pour une meilleure prise en main. L’écran interne utilise également une dalle AMOLED qui mesure 7,9 pouces lorsqu’il est totalement déployé, affichant une définition de 1984x2272 pixels. L’écran externe est rafraîchi à 120 Hz alors que l’écran interne monte à 90 Hz au maximum. Il est compatible avec le format vidéo HDR10+ pour certaines plateformes de streaming.

Pour fonctionner, le Magic Vs est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, une version boostée du Snapdragon 8 Gen 1. Il est équipé d’une batterie conséquente, d’une capacité de 5000 mAh. Elle peut supporter la charge à 66 watts, mais pas la charge sans fil. Pour les photos, le Magic Vs propose un capteur principal de 54 mégapixels pouvant gérer les photos grand-angle. Il est associé à un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, comme le Honor 70. À cela, ajoutez un capteur de 8 mégapixels capable d’offrir un zoom optique 3x au dos du Magic Vs. Un capteur à selfie est installé au niveau de l’écran externe embarquant 16 mégapixels. Notez la présence d’un émetteur infrarouge pour transformer le mobile en une télécommande universelle. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le bouton de mise en veille.

Quelles offres pour la précommande ?

Le Honor Magic Vs est animé par Android 13 avec une surcouche logicielle Magic UI 7.1. Il est proposé uniquement en noir. Il est disponible en précommande jusqu’au 13 juin. Pendant cette période, il est à 1599 €.

Sur le site Hihonor, profitez d’une remise de 200 € en coupon avec une montre connectée Honor Watch GS 3 et une paire d’écouteurs Honor Earbuds 3 Pro offerts ainsi que 6 mois d’assurance.

Sur le site de la Fnac, les adhérents bénéficient d’une remise de 200 € avec une montre connectée Honor Watch GS 3 et une paire d’écouteurs Honor Earbuds 3 Pro offerts ainsi que la possibilité de payer en 3 ou 4 fois sans frais.

Sur le site SFR, le Magic Vs est proposé avec un forfait 150 Go à 749 € + 100 € de réduction + 8€ par mois pendant 24 mois, avec un forfait 220 Go à 599 € + 100 € de réduction + 8€ par mois pendant 24 mois avec une montre connectée Honor Watch GS 3 et une paire d’écouteurs Honor Earbuds 3 Pro offerts.

Sur le site Bouygues Telecom, le Magic Vs est proposé avec un forfait 200 Go à 749 € + 100 € de réduction + 8€ par mois pendant 24 mois, avec un forfait 240 Go à 599 € + 100 € de réduction + 8€ par mois pendant 24 mois avec une montre connectée Honor Watch GS 3 et une paire d’écouteurs Honor Earbuds 3 Pro offerts.

Enfin, sur le site Orange, pour les nouveaux clients, avec un forfait 200 Go, le mobile est proposé à 949 € + 100 € de réduction soit 849 €, pour les clients Orange avec un forfait 200 Go, l’appareil est disponible à 949 € + 200 € de réduction soit 749 €, pour les nouveaux clients, avec un forfait 240 Go, le mobile est proposé à 749 € + 100 € de réduction soit 649 €, pour les clients Orange avec un forfait 240 Go, l’appareil est disponible à 749 € + 200 € de réduction soit 549 €, avec, pour toutes ces offres, une montre connectée Honor Watch GS 3 et une paire d’écouteurs Honor Earbuds 3 Pro offerts.