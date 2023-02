La charnière du Honor Magic Vs, sous toutes les coutures en vidéo

La marque Honor doit officialiser l’arrivée de son smartphone pliant, le Magic Vs sur le territoire européen et plus généralement à l’international lors du MWC 2023 de Barcelone. Grâce à une charnière développée par le fabricant, il s’ouvre comme un livre pour proposer un écran interne flexible. La chaîne YouTube JerryRigEverything l’a totalement décortiquée dévoilant sa composition et montrant tous les composants de l’appareil.

Si vous aimez le principe des smartphones pliants et notamment ceux qui s’ouvrent comme un livre à l’image du Samsung Galaxy Z Fold4, alors vous devriez adorer le prochain smartphone de la marque Honor. Il s’agit du Honor Magic Vs. Il a déjà été officialisé et commercialisé en Chine. Il arrive en France et plus généralement à l'international. Honor doit faire une annonce concernant les dates de disponibilité et le prix de l’appareil lors du salon MWC 2023 de Barcelone puisqu’une conférence sur le sujet est prévue le 27 février prochain. Il sera aussi question de la nouvelle série des Magic5.

Dans les entrailles du smartphone pliant Honor Magic Vs

Si vous voulez tout savoir de l’intérieur du smartphone Honor Magic Vs, Zack de la chaîne YouTube JerryRigEverything a totalement ouvert l’appareil pour le décortiquer. On peut notamment y voir tous les détails sur ce mobile pliant avec les différents éléments qui le composent ainsi découverts. Les principaux composants sont ainsi détaillés.

Plus particulièrement, le créateur s’intéresse à la charnière de l’appareil sur laquelle il reste un petit moment pour en décomposer la conception et les mouvements possibles.

Rappelons que la charnière plie l’écran flexible en forme de “goutte d’eau”, ce qui lui permet de ne pas avoir de pliure visible au milieu comme c’est le cas sur le modèle Samsung. Cette technique permet surtout aux deux volets d’être collés lorsque le mobile est fermé, ce qui, cette fois, n’est pas le cas sur le Galaxy Z Fold4 du fabricant sud-coréen limitant ainsi l’accumulation de poussière. En outre, elle utilise un matériau polymère spécial de qualité aérospatiale, beaucoup plus léger que les métaux couramment utilisés.