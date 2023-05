Xiaomi 12T Pro : Ce code promo le fait passer à seulement 520€ ! Attention, il ne reste que quelques heures pour en profiter !

Le Xiaomi 12T Pro est un smartphone haut de gamme de Xiaomi sorti en 2022. Ce smartphone très performant et comprenant de belles innovations était l'un des meilleurs smartphones de Xiaomi jusqu'à la sortie des Xiaomi 13 et 13 Pro. Une belle puissance assurée par une des puces les plus puissantes du marché, des photos incroyables grâce à son capteur innovant de 200 MP, un superbe écran et une très bonne autonomie, pas grand chose à redire ! Aujourd'hui seulement, Rakuten vous fait profiter d'un code promo de 40€ avec le code RAKUTEN40 vous permettant de faire passer le prix du Xiaomi 12T Pro à 519€ contre 799€ à sa sortie il y a quelques mois. Un prix incroyable pour un smartphone aussi récent et puissant !

Fiche technique Xiaomi 12T Pro : Un haut de gamme polyvalent

Écran : Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+

: Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+ Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 8 Go / 12 Go

: 8 Go / 12 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra principale : Triple ou quadruple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP)

: Triple ou quadruple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP) Caméra frontale : 20 mégapixels

: 20 mégapixels Batterie : 5000mAh avec Hypercharge 120W, charge sans fil et charge sans fil inversée

Le Xiaomi 12T Pro est équipé d'excellents composants. Ses principaux avantages sont : un capteur photo 200 MP pour des photos incroyables, la recharge hyper-rapide pour une charge complète en 19 minutes et un rapport qualité-prix ultra agressif.

Promo Xiaomi 12T Pro : 40€ de réduction en plus, ça ne se refuse pas !

Nous avons récemment parlé du prix très compétitif du Xiaomi 12T Pro chez Rakuten dernièrement, mais avec cette promotion de 40€ supplémentaire, il est clair que si ils vous correspond, il faut vraiment foncer sur cette promotion ! Un tel smartphone pour un prix aussi réduit, moins d'un an après sa sortie, c'est du jamais-vu ! Alors foncez chez Rakuten et emparez-vous du Xiaomi 12T Pro pour 519€ au lieu de 799€ !