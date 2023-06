Motorola propose deux nouveaux smartphones pliants : le Razr 40 et le Razr 40 Ultra, pour tous à partir de 899 €

La marque Motorola vient d’annoncer le lancement sur le marché de deux nouveaux smartphones pliants à clapet, le Razr 40 et le Razr 40 Ultra. Ils viennent succéder au Razr 2022 et constituent ainsi un début de gamme sur ce marché pour le moment encore trop confidentiel. Disponibles à partir de 899 €, ils offrent deux fiches techniques bien distinctes et dont voici tous les détails.

L’arrivée des nouveaux smartphones Motorola Razr 40 et Razr 40 Ultra sonnent peut-être enfin la vraie démocratisation des mobiles pliants pour le grand public. En effet, avec deux modèles, la marque créé un début de gamme et propose ainsi différentes configurations s’appuyant aussi sur des designs distincts. Le modèle Motorola Razr 40 est le plus abordable des deux. Le Motorola Razr 40 Ultra profite d’une fiche technique plus avancée.

Le nouveau smartphone Motorola Razr 40 Ultra est donc un modèle pliant à clapet. Il est doté d’un très grand écran (pour un mobile pliant) externe mesurant 3,6 pouces, dépassant ainsi les diagonales des autres modèles similaires comme le Samsung Galaxy Z Flip4, le Huawei P50 Pocket ou le Oppo Find N2 Flip. Il s’agit d’une dalle AMOLED avec une définition Full HD+ et ayant une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. L’écran externe permet d’afficher différents widgets et Motorola pousse les éditeurs à proposer des versions adaptées pour leurs applications. Spotify a déjà répondu présent, proposant une interface qui s’harmonise avec l’écran externe et d’autres devraient suivre afin de proposer de véritables possibilités d’interactions. Sinon, on peut y afficher n’importe quelle application en mode fenêtre ou plus large. Des jeux sont, par exemple, disponibles.

L’écran interne du Razr 40 Ultra mesure 6,9 pouces sur une dalle pOLED flexible avec une compatibilité HDR10+ et une fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 165 Hz pour une parfaite fluidité. Selon la marque, la charnière pourrait résister à plus de 400 000 manipulations avant de montrer les premiers signes de faiblesse. Elle propose une pliure, à sa base, en forme de goutte d’eau, ce qui permet de limiter la trace, au centre qui ne se voit quasiment pas et permettant de coller les deux volets lorsque le mobile est fermé. L’ouverture à une main est possible. En outre, on peut maintenir l’un des volets ouverts pour, par exemple, poser le mobile à 90 degrés devant soi.

Quelle puissance et quelle configuration pour les photos ?

Le Motorola Razr 40 Ultra est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 8 de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 go interne sans possibilité d’ajouter une carte mémoire. Il y a une batterie d’une capacité de 3800 mAh à l’intérieur supportant la charge filaire à 30 watts ainsi que la charge sans fil. Pour faire des photos, il y a deux capteurs de 12 mégapixels stabilisé optiquement ouvrant à f/1.5 et de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et macro. Une caméra de 32 mégapixels est placée derrière un poinçon, au niveau de l’écran interne.

Notez que le mobile propose, comme le Motorola edge40 Pro, la fonction Horizon Lock qui permet de garder le niveau de l’horizon toujours droit alors que l’on peut bouger énormément. L’appareil fonctionne sous Android 13. La marque propose 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité. Le smartphone est compatible eSIM et certifié IP52 pouvant seulement résister à des éclaboussures. Il fait 189 grammes sur la balance.

Prix, disponibilité et offre de lancement pour le Motorola Razr 40 Ultra

Le nouveau smartphone Motorola Razr 40 Ultra est décliné en trois coloris : noir ou bleu (avec des revêtements doux à l’arrière) ou Viva Magenta, la couleur Pantone de l’année 2023, dans une finition en similicuir. Le Motorola Razr 40 Ultra est disponible dès maintenant à un prix de 1199 €. Pour son lancement et jusqu’au 16 juillet, la marque offre une tablette Lenovo Tab 11 d’une valeur de 249 € pour tout achat d’un Motorola Razr 40 Ultra.

Le Motorola Razr 40, le premier pliant vraiment pour tous ?

Le Motorola Razr 40 est LE smartphone pliant qui veut s’adresser au plus grand nombre. Il propose un design assez similaire mais avec un écran externe bien plus petit mesurant 1,5 pouce à 60 Hz et servant principalement pour afficher quelques informations comme l’heure, le contrôle de la musique, la météo à venir, les notifications et la prévisualisation des photos. Comme le Razr 40 Ultra, il n’y a pas d’espace entre les deux volets lorsqu’il est fermé, à la différence du Samsung Galaxy Z Flip4, par exemple.

Le Motorola Razr 40 est équipé d’un écran interne pOLED flexible de 6,9 pouces ayant une définition Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. Il est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 associé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage interne. Il est compatible eSIM et dispose d’une batterie d’une capacité de 4200 mAh supportant la charge à 30 watts ainsi que la charge sans fil.

Le son est stéréo, comme le Razr 40 Ultra et on peut compter sur une compatibilité avec le format Dolby Atmos. Pour les photos, il utilise un capteur principal de 64 mégapixels avec les deux mêmes capteurs que la version Ultra, soit le 13 mégapixels pour les photos en mode ultra grand-angle et le 32 mégapixels pour se prendre en selfie.

Le nouveau smartphone Motorola Razr 40 est décliné en trois coloris : gris (vert sauge), blanc (crème) ou violet (raisin). Il sera disponible d’ici la fin du mois de juin, début juillet pour un prix de 899 €.