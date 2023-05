Première fuite pour le Xiaomi 14 Pro qui pourrait profiter du Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Les modèles se suivent et s’enchainent chez la plupart des fabricants et les différentes gammes se dévoilent petit à petit. La marque Xiaomi est particulièrement prolixe ces derniers temps et son flagship, le Xiaomi 13 Pro a été officialisé lors du WMC 2023 à Barcelone où nous avons pu le voir pour la première fois. Le fabricant chinois prévoit de révéler son successeur, le Xiaomi 14 Pro dans les prochains mois. Cela peut laisser pas mal de temps d’ici à la présentation officielle et la révélation de toutes les caractéristiques techniques mais il semble que les premières informations à son sujet se font entendre à la faveur de certaines rumeurs. En effet, le très bien renseigné Digital Chat Station pense connaître quelques détails.

Animation assurée par le Snapdragon 8 Gen 3 ?

C’est sur le réseau social chinois Weibo que l’intéressé a récemment publié un message mentionnant ce qui semble être les détails de certains caractéristiques techniques. Il indique ainsi que le Xiaomi 14 Pro serait animé par le chipset SM8650 aussi connu sous le nom de modèle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 qui n’a pas encore été officialisé. Habituellement, la société américaine annonce ses chipsets haut de gamme lors d’un summit à Hawaï courant novembre ou décembre. Cela signifierait que l’appareil serait officialisé après, même si des tests peuvent être réalisés bien avant.

En outre, Digital Chat Station précise dans son message la capacité de la batterie du Xiaomi 14 Pro qui serait de 5000 mAh. Elle supporterait la charge à 90 ou 120 watts, selon la version et pourrait également se recharger sans fil à 50 watts.

Il se murmure également que le mobile pourrait disposer d’un nouveau capteur profitant de lentilles spécifiques qui pourraient optimiser l’ouverture et proposer plus de précision pour les photos, un domaine très important pour la marque qui joue parmi les ténors du marché.