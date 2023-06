Grosse réduction sur le Galaxy S23 Ultra 512Go, ce Smartphone premium passe sous la barre des 1000€ ce week-end via le Shop Samsung

Vous cherchez à acquérir le tout dernier Smartphone premium de Samsung ? Ne ratez pas cette offre exceptionnelle valable seulement jusqu'au lundi 6 juin 12h, via le Samsung Shop. Grâce aux différentes remises affichées ce week-end, le Samsung Galaxy S23 Ultra 512Go passe sous la barre des 1000€. Voici comment économiser jusqu'à 670€ sur le smartphones le plus avancé de Samsung !

Incroyable, Samsung vous offre jusqu'à 670€ sur le Samsung Galaxy S23 Ultra

Profitez de la super promotion du week-end via le Samsung Shop pour vous procurer le tout dernier bijou de technologie du géant sud-coréen. Le Samsung Galaxy S23 Ultra 512Go bénéficie de plusieurs remises et passe sous la barre des 1000€. Ce modèle premium de Samsung vendu au prix public de 1599€ revient en effet à seulement 929€ mais uniquement ce week-end. Ce prix incroyable tient compte :

Une remise immédiate de 300€ à la commande

à la commande Une r éduction de 10€ par tranche de 100€ d'achats avec le code promo MAMAN10

avec le Un remboursement différé de 150€

Un bonus reprise de 100€ immédiat avec la reprise de votre ancien Smartphone + valeur de reprise ( le montant varie selon le modèle et état du téléphone restitué)

Pour profiter de ce bon plan et économiser jusqu'à 670€, vous devez vous rendre sur le Samsung Shop avant ce lundi 05 juin 12H. Concernant le bonus reprise, vous obtenez 100€ de remise en rendant votre ancien appareil, même s’il est cassé ! Pour ce qui est de l'offre de remboursement différé de 150€, elle est valable jusqu'au 25 juin en complétant le formulaire et en renvoyant les documents demandés. Le code pormo MAMAN10 proposée à l'occasion de la fêtes des mères expire le ljundi 5 juin à 12H.

Autre bonus, Samsung vous offre 20% de remise sur les coques et les chargeurs ce week-end.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra 512Go : le choix ultime pour les amateurs de technologie

Plongez dans l'univers de la technologie haut de gamme avec le Galaxy S23 Ultra 512Go. Doté d'une multitude de fonctionnalités et de spécifications impressionnantes, ce smartphone Samsung repousse les limites de l'innovation. Voici un aperçu des caractéristiques clés :

Des couleurs élégantes : Choisissez parmi les superbes options de Crème, Noir, Vert et Lavande ou les couleurs exclusives graphite, bleu ciel, lime, rouge et pour un style qui vous correspond.

Un design raffiné : Avec un poids de 233 g et des dimensions de 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, le Galaxy S23 Ultra allie finesse et ergonomie.

Une résistance à toute épreuve : Certifié IP68, il est à la fois résistant à la poussière et à l'eau, vous permettant d'explorer sans limite.

Une connectivité avancée : Grâce au port USB Type-C 3.2, profitez d'une vitesse de transfert rapide et d'une connexion sans faille.

La double SIM : Bénéficiez de la flexibilité de l'utilisation de deux cartes SIM pour une gestion aisée de vos communications.

Un écran captivant : L'écran AMOLED de 6,8 pouces offre une résolution de 3088 x 1440 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des couleurs vives pour une expérience visuelle immersive.

L'appareil photo du Galaxy S23 Ultra est tout simplement révolutionnaire. Grâce à son objectif principal de 200 Mpx, à son deuxième objectif arrière de 12 Mpx, à son troisième objectif arrière de 10 Mpx et à son objectif frontal de 12 Mpx, capturez des images d'une netteté exceptionnelle et réalisez des vidéos en résolution 8K à 30 images par seconde.

Avec sa puissance inégalée, le Galaxy S23 Ultra embarque la puce Snapdragon 8 Gen 2 et une RAM de 8 Go, offrant des performances fluides et rapides. De plus, il prend en charge la connectivité 4G et 5G, le Wi-Fi 6E et est préinstallé avec Android 13, la dernière version du système d'exploitation.

Pour couronner le tout, une batterie de 5 000 mAh garantit une autonomie longue durée. Vous pouvez également profiter de la charge sans fil et de la charge rapide jusqu'à 45 W pour recharger votre smartphone en un rien de temps.

JE PROFITE DE LA PROMO GALAXY S23 ULTRA