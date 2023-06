Offres choc : forfaits mobiles illimités et sans engagement dès 3,99 € !

Vous êtes à la recherche d’un bon forfait adapté à vos besoins quotidiens pour communiquer et utiliser au mieux votre smartphone… Connaissez-vous les forfaits de Auchan Télécom ? Auchan Télécom propose des formules allant de 5 gigas à 70 Go de données mobiles ! Des offres très variées que nous allons vous décrire tout de suite.

Un forfait 30 Go illimité

Auchan Télécom propose en ce moment , sa formule 30 Go, un forfait pas cher offrant jusqu’à 30 Go d’enveloppe web en 4G. Un volume de données mobiles intéressant permettant d'utiliser ses applications sans problème. Avec cette formule, vous avez également accès à un très bon service pour communiquer puisque vos appels sont illimités en France, ainsi que vos SMS et MMS. Et depuis l’Europe et les DOM, vous avez 8 Go d’inclus avec des appels SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine. Le tout pour seulement 6,99 € !

Un forfait sans engagement à 70 Go

Auchan Telecom aussi donc un forfait sans engagement pour un très bon volume de gigas avec sa formule 70 Go ! Un taux de données mobile qui permet aux utilisateurs de se faire plaisir sans regarder la limite de leur forfait. Avec un tel volume, pas de problème pour les services streaming, surfer sur Internet, etc. En termes de communication, vos appels, SMS et MMS sont illimités en métropole et vers la métropole depuis l’Europe et les DOM. Le tout pour 8,99 € par mois seulement. De quoi faire des heureux.

Un forfait avec 5 Go pas cher

Auchan Telecom propose également pour 3,99 € un forfait illimité, que ce soit pour les appels, SMS et MMS, mais aussi 5 Go de données mobiles. Un forfait parfait pour les petits budgets. Avec lui, vous avez également 5 Go en 4G depuis l’Europe et les DOM ainsi que des appels, SMS et MMS illimités vers la France si vous êtes dans ces zones. Le tout sur le réseau de Bouygues Telecom, l'un des meilleurs réseau en France.

10 Go pour un entre-deux illimité

En revanche, si 5 Go est vraiment trop peu pour vous, Auchan Telecom propose également un forfait 10 Go à 4,99 €. Un très bon ration entre la qualité et le prix de cette formule qui vous propose donc 10 Go en métropole ainsi que 6 Go en 4G depuis l'Union Européenne et les départements et régions d'Outre-Mer. Un très bon forfait qui plus est sans engagement, vous pouvez donc le tester et le résilier à tout moment.