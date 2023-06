Samsung Galaxy S23 Plus : Plongez dans l'univers du dernier Samsung haut de gamme, pour moins de 800€ !

Le Samsung Galaxy S23 Plus est le tout dernier smartphone haut de gamme sorti par Samsung. Ce smartphone est une prouesse technologique ! En effet, son écran géant AMOLED 120hz, de 6,6 pouces vous permettra de regarder des films, vidéos, etc avec une qualité impressionnante ! Le Samsung Galaxy S23 Plus est également puissant et pourra réaliser les tâches les plus gourmandes. Pouvoir retrouver ce smartphone haut de gamme à seulement 799€ est une offre à ne pas manquer !

Les caractéristiques impressionnantes du Samsung Galaxy S23 Plus

Écran : AMOLED 120hz, de 6,6 pouces

AMOLED 120hz, de 6,6 pouces Processeur : Snapdragon® 8 gen 2

Snapdragon® 8 gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage interne : 1256Go, 512Go

: 1256Go, 512Go Appareil photo principal : 50 MP

: 50 MP Appareil photo avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 4700 mAh avec charge rapide et charge sans fil

Les caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Plus sont à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un smartphone haut de gamme. C'est pourquoi, il est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 2 qui est actuellement ce qui se fait de mieux chez Qualcomm. Le Samsung Galaxy S23 Plus est équipé d'un écran AMOLED 120hz, de 6,6 pouces. Ce qui permet d'avoir un écran d'une super qualité tout en profitant d'une grande taille. Grâce à cet écran, vous pourrez profiter pleinement de l’expérience Samsung. Pour finir, sa batterie pourrait paraître petite ( seulement 4700 mAh ). Cependant, le smartphone gère très bien son autonomie ce qui permet de tenir plus d'1 journée en utilisation normale.

La promotion du Samsung Galaxy S23 Plus sur Rakuten

Le Samsung Galaxy S23 Plus ne reçoit pas souvent de réduction à cause de son succès. C'est pourquoi pouvoir le retrouver à 799€ chez Rakuten est une offre exceptionnelle ! De plus, si vous souhaitez revendre votre smartphone, il est possible de le faire sur Rakuten ! Il vous suffit de suivre les instructions sur la page du Samsung Galaxy S23 Plus sur Rakuten. En supplément, si vous faites parti du ClubR, vous pouvez bénéficier de 40€ offerts sur votre prochain achat. C'est l'occasion d'acheter une coque et un écran de protection pour votre futur smartphone ! Le vendeur est très bien noté avec 4,6/5 et + de 5000 ventes.