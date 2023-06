Des détails sur le prochain processeur du Pixel 8 Pro et Pixel 8 de Google

Google a récemment présenté son smartphone milieu de gamme Pixel 7a qui est animé par l’actuelle puce Google Tensor G2 qui est également à la manœuvre au cœur des Pixel 7 et Pixel 7 Pro et propose une parfaite association entre matériel et logiciel pour une expérience des plus fluides et de proposer des fonctionnalités exclusives.

Le processeur Google est fabriqué par Samsung Foundry et il s’agit, plus précisément, d’une version dérivée d’un modèle Exynos que le géant sud-coréen utilise pour ses smartphones. La gravure du chipset sera de 4 nm. Par rapport au Tensor G2, le Tensor G3 proposerait une architecture différente. On passerait d’une base de 2+2+4 cœurs à 1+4+4. Ceci représente les cœurs. Le principal, sur la nouvelle puce, serait un modèle Cortex-X3 cadencé à 3,0 GHz. Ensuite, on trouverait un Cortex-A715 qui profiterait d’une fréquence d’horloge de 2,45 GHz.

Ensuite, les derniers cœurs seraient des Cortex-A510 qui aurait une fréquence de 2,15 GHz, soit bien plus que les cœurs actuels. Si jusqu’ici, la firme de Mountain View s’est toujours défendu de ne pas courir la course aux performances face aux autres chipsets du marché pour privilégier les interactions matériel-logiciel, le discours va peut-être changer.

Quels autres détails techniques sur le Google Tensor G3 ?

En outre, le nouveau chipset Google Tensor G3 prendra en charge les mises à niveau de sécurité d’ARMv9. Cela permettra de prévenir les attaques basées sur la mémoire. Parallèlement, la puce sera capable de prendre en charge la norme de mémoire de stockage UFS 4.0 déjà utilisée par de nombreux mobiles haut de gamme d’autres marques, Samsung Galaxy S23 Ultra, Honor Magic5 Pro et OnePlus 11 en tête.

La partie graphique sera confiée au GPU d’ARM, Mali-G715, capable de gérer les fonctions Ray-Light pour les jeux vidéo. La puce serait capable d’encoder et de décoder les formats vidéo Ultra HD 8K au format H.264, AV1 et HEVC.

La puce Google Tensor G3 qui sera sur les Pixel 8 et les Pixel 8 Pro ne proposera pas d’évolution sur le modem intégré dont les performances semblent avoir été jugées suffisantes. Reste à connaitre les performances de ce nouveau chipset et de voir s’il est capable de rivaliser avec les autres meilleurs puces du marché. Rappelons que les prochains mobiles de Google sont attendus en octobre 2023.