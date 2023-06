iPhone 14 : Profitez d'un smartphone haut de gamme et découvrez l'expérience premium d'Apple à un prix imbattable !

L'iPhone 14 est un smartphone haut de gamme sorti par la marque Apple. Comme à son habitude Apple a fait un smartphone qui répond aux attentes de ses clients. En effet, l'iPhone 14 possède la puce A15 Bionic. Celle-ci est très performante et vous permettra de faire durer votre smartphone dans le temps. Vous pourrez également faire tourner toutes les applications gourmandes du moment. L'iPhone 14 est également équipé d'une meilleure batterie que son prédécesseur, et de nouveaux équipements photos. Sorti en Spetembre 2022, l'iPhone 14 est déjà disponible avec une belle promotion ! N'hésitez plus, profitez de l'iPhone 14 à seulement 797€ chez Rakuten !

Les caractéristiques impressionnantes de l'iPhone 14

Écran : Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, résolution de 2532 x 1170 pixels

Les caractéristiques de l'Iphone 14 sont correctes. Bien qu'elles soient moins bonnes sur le papier que c'est concurrent. Cependant, Apple est très fort en termes d'optimisation ce qui leur permet de proposer des composants moins performants tout en gardant des performances égales voir supérieur à ses concurrents. En effet, sa puce A15 Bionic est très performante et redistribue à la perfection la puissance nécessaire pour chaque tâche effectué. De plus, la batterie a été améliorée par rapport à l'iPhone 13. Ce qui permet à l'iPhone 14, de gagner plusieurs heures de fonctionnements. Vous pourrez tenir quasiment 2 jours sans recharger votre smartphone si vous l'utilisez normalement. Pour finir, le bloc photos du nouvel iPhone a été encore amélioré.

La promotion de l'iPhone 14 chez Raluten

L'iPhone 14 reçoit que très rarement des réductions due à son succès mondiale. C'est pourquoi pouvoir le retrouver à seulement 797€ sur Rakuten est une offre à ne pas manquer ! Cependant, il faut faire attention au vendeur ! Ne vous fiez pas à la première offre car, l'iPhone est un modèle chinois. Il faut que vous preniez bien l'offre à 797€ et que le vendeur soit : "TmsFrance". Ce vendeur à + de 5000 ventes et est bien noté ( 4,6/5 ). En supplément, si vous souhaitez vendre votre ancien smartphone, c'est possible sur Rakuten ! Il vous suffit de suivre les instructions sur la page de l'iPhone 14 sur Rakuten. De plus, si vous faites partie du ClubR, vous pouvez recevoir jusqu'à 20% remboursés en point Rakuten qui pourront être utilisé sur votre prochaine commande. Venez vite découvrir la super offre sur l'iPhone 14 à moins de 800€ !