Confirmation de la date et du lieu de lancement des Samsung Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5

Conformément aux précédentes rumeurs, Samsung a confirmé le lancement des prochains smartphones pliants Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 ainsi que des tablettes et d’autres objets connectés fin juillet en Corée du Sud. En voici tous les détails.

Plusieurs rumeurs insistantes laissaient récemment entendre que le géant Samsung avancerait la date de sa présentation Unpacked d’été de début août à fin juillet. Cela lui permet d’annoncer les nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 plus tôt que les précédents modèles lancés l’année dernière, en plein mois d’août. Samsung, par la voie d’un communiqué a confirmé que l’événement aurait lieu en Corée du Sud, le 27 juillet 2023. Auparavant, la marque préférait privilégier d’autres lieux à travers la planète pour la présentation de ses mobiles phares notamment en Espagne ou aux États-Unis.

Le lancement aura lieu au COEX, centre de congrès dans le quartier Samseong-dong, Gangnam, un lieu qui, selon le président et directeur de Samsung MX, TM Roh, offre un mélange entre passé, présent et futur, à Séoul.

Quelles caractéristiques pour les prochains mobiles pliants de Samsung ?

Les nouveaux smartphones Samsung Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 seront dotés d’une nouvelle charnière qui leur permettrait de masquer un peu plus la pliure au milieu notamment en utilisant une forme de goutte d’eau, à sa base. Cette conception sert également à pouvoir coller les deux volets lorsqu’on referme les mobiles, contrairement à l’espace laissé sur les modèles actuels Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4. Les deux appareils devraient profiter de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy que l’on trouve également au cœur des Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra. Le Galaxy Z Flip5 proposerait un écran plus grand que celui qui est disponible sur le Galaxy Z Flip4 permettant des meilleurs interactions lorsque le mobile est fermé.

Aux côtés des mobiles pliants de Samsung, la marque devrait également présenter ses nouvelles montres connectées Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic ainsi que la nouvelle gamme de tablettes tactiles Galaxy Tab S9.