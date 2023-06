Xiaomi Poco F4 : Après la sortie du Poco F5, son prix est en baisse ! Découvrez un smartphone tout en un à un prix défiant toute la concurrence !

Comme à son habitude Xiaomi nous à sorti un petit bijou avec le Xiaomi Poco F4. Ce smartphone possède de très bons composants tout en ayant un bas prix. En effet, son processeur est très puissant et permet au smartphone d'être fluide dans toutes les situations ! Il est également équipé d'un bon appareil photo de 64 MP ! Pour compléter le tout, le Poco F4 possède une bonne batterie. Ce smartphone est hyper polyvalent due à ses composants de qualité et bien associé pour ce type de smartphone. N'hésitez plus, offrez vous le Xiaomi Poco F4 à seulement 325€ chez Rakuten !

Les très bonnes caractéristiques du Xiaomi Poco F4

Écran : AMOLED 120hz, de 6,67 pouces

AMOLED 120hz, de 6,67 pouces Processeur : Snapdragon 870

Snapdragon 870 Mémoire RAM : 6 Go

6 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go

128 Go / 256 Go Caméra principale : 64 MP

: 64 MP Caméra avant : 20 MP

20 MP Batterie : 4 500 mAh avec charge rapide ( 67 W )

Le Xiaomi Poco F4 possède de très bonnes caractéristiques. En effet, son processeur Snapdragon 870 est l'un des derniers sorti par Qualcomm. Celui-ci est très performant et vous permettra d'ouvrir toutes les applications gourmandes que vous souhaitez ! Pour l'accompagner le Xiaomi Poco F4 est équipé de 6 Go de RAM qui sont largement suffisant. Ce smartphone n'est pas seulement puissant, il est également très bon en photographie ! Grâce à son capteur principal de 64 MP, vos photos seront magnifiques ! Pour finir, ce smartphone possède une bonne batterie de 4500 mAh avec la charge rapide de 67 W ! La recharge rapide vous permet de recharger votre smartphone à 100% en 17 minutes !

La promotion du Xiaomi Poco F4 chez Rakuten

Le Xiaomi Poco F4 ne cesse d'être en promotion due à la sortie du Poco F5. Cependant, jamais auparavant, ce smartphone a reçu une telle promotion ! Pouvoir le retrouver à seulement 325€ au lieu de 399€ est une offre à ne pas manquer ! De plus, si vous souhaitez vendre votre smartphone, c'est possible sur Rakuten ! Il vous suffit de suivre les instructions sur la page du Xiaomi Poco F4 sur Rakuten ! Pour finir, le vendeur Rakuten à + de 5000 ventes et 4,8/5 de notes, ce qui veut dire qu'il est fiable.