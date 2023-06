OnePlus 11 : Le haut de gamme à portée de main ! Découvrez le fleuron de OnePlus à moins de 750€ chez ce marchand !

Venez découvrir la nouvelle offre sur le OnePlus 10T ! Ce smartphone sorti en Février 2023 au prix de 849€ se retrouve désormais à seulement 728€ ! Profitez de ce smartphone haut de gamme a prix réduit ! N'hésitez plus et laissez vous tenter par cette offre alléchante !

Le OnePlus 11 est le tout dernier smartphone sorti par la marque OnePlus. C'est un smartphone haut de gamme proposant des caractéristiques impressionnantes. En effet, son processeur est ultra puissant, un équipement photo/vidéo de très bonne qualité, un écran très qualitatif, une super autonomie. Le OnePlus 11 a tout pour plaire, il est extrêmement complet et polyvalent. Il répond aux attentes que l'on peut avoir pour un smartphone haut de gamme. Retrouvez alors, le OnePlus 11 à seulement 728€ chez Rakuten !

Les caractéristiques époustouflantes du OnePlus 11

Écran : AMOLED de 6,7 pouces, 1440x3216 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,7 pouces, 1440x3216 pixels 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 8 ou 16 Go de mémoire vive extensibles

8 ou 16 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles Caméras arrières : Triple capteur photo 50+48+32 mégapixels

Triple capteur photo 50+48+32 mégapixels Capteur frontal : 16 mégapixels

16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge rapide 100 watts

Les caractéristiques du OnePlus 11 sont très bonnes. Il garantit une fluidité et une réactivité remarquables grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Cette puce est le dernier bijou technologique sorti par Qualcomm. C'est actuellement se qui ce fait de mieux sur le marché.De plus, son grand écran AMOLED QHD+ 120hz, de 6,7 pouces offre des couleurs vives et une netteté impressionnante, offrant ainsi une expérience visuelle immersive. En ce qui concerne la photographie, le OnePlus 11 ne fait aucun compromis. Son système de caméra polyvalent, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif grand-angle et un objectif macro, capture des images détaillées et des vidéos de haute qualité. Pour finir, la batterie de 5000 mAh du OnePlus 11 offre une autonomie remarquable, vous permettant de profiter pleinement de votre smartphone tout au long de la journée. De plus, sa technologie de charge rapide ( 100 W ) vous permet de recharger rapidement votre smartphone. Une charge complète peut être faite en 27 minutes !

La promotion du OnePlus 11 sur Rakuten

Le OnePlus 11 est rarement en réduction due à son succès et qu'il soit sorti en 2023. Pouvoir le retrouver à seulement 728€ au lieu de 849€, est une offre à ne pas manquer ! De pus, si vous souhaitez vendre votre ancien smartphone, c'est possible sur Rakuten ! Il vous suffit de suivre les instructions sur la page du OnePlus 11 sur Rakuten ! En supplément si vous faites partie du ClubR, vous pouvez bénéficier de 36,40€ de réduction sur votre prochaine commande ! En outre, le vendeur Rakuten à + de 5000 ventes et est noté 4,6/5. Ce qui veut dire qu'il est fiable. Si vous recherchez un appareil puissant et polyvalent, tout en restant dans une fourchette de prix raisonnable, le OnePlus 11 est fait pour vous. Ne manquez pas cette occasion de posséder l'un des meilleurs smartphones du moment.