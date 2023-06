Les promos B&You avec trois forfaits illimités dès 4.99€ et le forfait B&You spécial 5G se poursuivent cette semaine chez Bouygues Telecom

Découvrez la nouvelle option service max pour booster votre forfait B&You

Avant d'évoquer les différents forfaits B&You dès 4.99€ par mois du moment de l'opérateur Bouygues Telecom, nous vous présentons la nouvelle option service Max. En optant pour un forfait sans engagement avec 5, 40, 200Go ou encore la série spéciale 5G B&You, vous pouvez ajouter cette option pour profiter davantage de services chaque mois. Celle-ci facturée seulement 4€ par mois sans engagement vous permet de passer à la 5G, de profiter de 70 chaînes TV en illimité sans décompte de votre enveloppe internet et de bénéficier de l’assistance+. Pour y souscrire, il vous suffira de l'ajouter à votre panier après la sélection de votre forfait B&You. Mais quelle offre est faite pour vous ?

Le mini forfait B&You pour les petits consommateurs : 5Go à 4.99€

Cette offre B&You est idéale pour les petits budgets à la recherche d'un forfait illimité pas cher sur le réseau Bouygues Telecom. Pour seulement 4.99€, ce forfait sans engagement inclut les appels, SMS et MMS illimités en France mais aussi en Europe et DOM. Pour ce qui est de l'internet mobile, cet abonnement pas cher contient 5Go par mois utilisables en métropole, Europe et DOM.

Le forfait B&You 40Go à 9.99€ : l'offre phare !

Vous voulez plus de 5 gigas sans exploser votre budget, cette offre B&You est la solution parfaite. Pour moins de 10€ par mois, vous bénéficierez :

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, dans les départements d'Outre-mer et dans l'Union européenne.

40 Go de data sur le réseau Bouygues Telecom en France métropolitaine.

14 Go de data depuis les DOM et depuis l'UE.

Le maxi forfait connecté de Bouygues Telecom : 200Go à 17.99€

Bouygues Telecom propose pour les plus connectés un maxi forfait B&You sans engagement à moins de 20€. Cette offre disponible à seulement 17.99€ comprend :

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, dans les départements d'Outre-mer et dans l'Union européenne.

25 Go de data depuis les DOM et depuis l'UE.

200 Go de data sur le réseau Bouygues Telecom en France métropolitaine.

Le forfait 5G sans engagement de Bouygues Telecom : 130Go à 15.99€ par mois

Bouygues Telecom propose une offre B&You dédiée pour surfer sur le réseau 5G. Ce forfait 5G est disponible à seulement 15.99€ par mois et englobe chaque mois une enveloppe Web de 130Go par mois en France métropolitaine ainsi que 30 Go depuis l'UE et DOM. Vous bénéficierez bien évidemment des appels, SMS et MMS sans compter aussi bien dans l'hexagone que depuis l'UE et DOM.