Le premier smartphone pliant OnePlus Fold lancé la première quinzaine du mois d’août

Les fabricants proposent de plus en plus de smartphones capables de se replier sur eux-mêmes. Ainsi, Samsung, Huawei, Motorola, Honor, Oppo, Google proposent leurs appareils et OnePlus devrait prochainement les rejoindre. La marque a confirmé travailler sur un mobile pliant et a même mentionné le fait qu’il ferait ses débuts pendant le second semestre 2023. Il semble que la première quinzaine du mois d’août soit la fenêtre de lancement de ce nouveau smartphone. L’événement pourrait avoir lieu à New-York aux États-Unis. L’appareil serait distribué à l’échelle internationale et donc pas seulement limité à une commercialisation en Chine. L’appareil utiliserait le principe d’une charnière verticale, s’ouvrant comme un livre, à la manière du Honor Magic Vs, du Huawei Mate X3 ou du Samsung Galaxy Z Fold4.



Honor Magic Vs

Quelle fiche technique pour le OnePlus Fold ?

Selon les rumeurs, le OnePlus Fold serait doté d’un écran interne de 8 pouces sur une dalle AMOLED flexible et d’un écran externe de 6,5 pouces aussi AMOLED, les deux profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements aussi fluides que possible. Le mobile serait animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, donc le plus performant du moment pour les smartphones sous Android. Il serait associé à 16 Go de mémoire vive au format LPDDR5 avec une capacité de stockage de 512 Go au format UFS 4.0, soit les normes les plus rapides actuellement disponibles. La batterie du OnePlus Fold pourrait embarquer une batterie d’une capacité de 4800 mAh répartie en deux unités supportant la charge à 80 watts. Enfin, pour les photos, le mobile aurait un capteur photo principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement pour limiter les bougés. Il serait accompagné d’un capteur de 48 mégapixels avec un téléobjectif de 32 mégapixels. Il y aurait également un capteur de 32 mégapixels pour se prendre en selfie depuis l’écran externe.