Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G : Découvrez un smartphone 5G avec un super rapport qualité/prix à moins de 300€ !

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus est le smartphone le plus haut de gamme de la gamme Redmi Note 11. Il est sorti en 2022 par la marque Xiaomi au prix de 599€. Comme son nom l'indique il est équipé d'un grand écran. Celui-ci est de qualité. Il possède également un processeur puissant ce qui lui permet d'être fluide dans toutes les circonstances. Son autonomie est également au rendez-vous, il possède une bonne batterie avec une vitesse de charge impressionnante. N'hésitez plus, venez vous offrir le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G à seulement 289€ chez Rakuten !

Les caractéristiques principales du Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 120Hz et Full HD+

AMOLED de 6,67 pouces, 120Hz et Full HD+ Processeur : Mediatek Dimensity 920 5G épaulée par 8Go de RAM

Mediatek Dimensity 920 5G épaulée par Capteur principal : 108 Mpx

108 Mpx Batterie : 4500 mAh avec recharge rapide 120W

Le Redmi Note 11 Pro Plus 5G est équipé d'un processeur puissant qui garantit des performances fluides et rapides. Vous pourrez profiter de vos applications, jeux et contenus multimédias sans aucun ralentissement. De plus, la compatibilité 5G vous permettra de bénéficier d'une connexion Internet ultra-rapide, pour une navigation en ligne fluide et des téléchargements rapides. Une autre caractéristique notable de ce smartphone est sa charge rapide de 120W. Vous n'aurez plus à attendre des heures pour recharger votre téléphone. Avec cette technologie avancée, vous pourrez recharger votre Redmi Note 11 Pro Plus en un temps record ( 15 min ). De plus, sa batterie de 4500 mAh vous permettra de tenir plus d'1 journée en utilisation normale. En ce qui concerne la qualité de l'appareil photo, le Redmi Note 11 Pro Plus 5G est équipé d'un capteur principal de 108 Mpx ,vous pourrez capturer des photos nettes et détaillées, même pour des photos de nuits. Pour finir, son écran AMOLED 120hz, de 6,67 pouces vous permettra de profiter pleinement de l'expérience que propose Xiaomi. Vous pourrez également être plongé dans vos films, vidéos, etc.

La promotion du Redmi Note 11 Pro Plus 5G chez Rakuten

Bien que le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G soit considéré comme un smartphone d'entrée de gamme en termes de prix, ses caractéristiques et performances rivalisent avec celles des modèles supérieurs. Ne vous laissez pas tromper par son prix abordable, car ce téléphone offre une expérience utilisateur exceptionnelle et des fonctionnalités avancées. Pouvoir le retrouver au prix de 289€ au lieu de 599€ est une offre à ne pas manquer ! Si vous souhaitez vendre votre ancien smartphone, c'est possible sur Rakuten ! Il vous suffit de suivre les instructions sur la page du Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G sur Rakuten.