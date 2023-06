Samsung Galaxy S20 FE 5G : Un smartphone 5G de la gamme S de chez Samsung pour moins de 220€ !

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est un smartphone sorti par Samsung au prix de 759€ en 2020. À sa sortie il était considéré comme l'un des meilleures smartphones de l'année. Bien que ce smartphone date de 3 ans, il reste très intéressant. En effet, il propose de très bonne performances, il a une bonne batterie, une qualité photo très correcte et un écran de super qualité. Ce smartphone est conçu pour offrir une expérience exceptionnelle à un large public. Pouvoir le retrouver à seulement 219€ chez Rue du Commerce est une offre à ne pas manquer !

Les caractéristiques principales du Samsung Galaxy S20 FE 5G

Écran : 6,5 pouces, AMOLED, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement 120 Hz, HDR10+

: 6,5 pouces, AMOLED, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement 120 Hz, HDR10+ Processeur : Exynos 990 (version globale) / Qualcomm Snapdragon 865 (version USA)

: Exynos 990 (version globale) / Qualcomm Snapdragon 865 (version USA) RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go, extensible via microSD jusqu'à 1 To

: 128 Go / 256 Go, extensible via microSD jusqu'à 1 To Caméra arrière : Triple capteur : Principal: 12 MP, f/1.8, Dual Pixel Ultra grand-angle: 12 MP, f/2.2, Téléobjectif: 8 MP, f/2.4

: Triple capteur : Caméra frontale : 32 MP, f/2.2, autofocus

: 32 MP, f/2.2, autofocus Batterie: 4500 mAh, charge rapide 25W, charge sans fil 15W, charge inversée sans fil 4.5W

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G arbore un design élégant et moderne, avec un écran Super AMOLED de 6,5 pouces qui offre des couleurs vives et des contrastes saisissants. Son format compact et sa prise en main confortable en font un compagnon idéal au quotidien. Doté d'un processeur Exynos 990 octa-core puissant et de 6 Go de RAM, le Galaxy S20 FE 5G offre des performances fluides et réactives, que ce soit pour les jeux, la navigation web ou le multitâche. L'une des grandes forces du Galaxy S20 FE 5G est sa connectivité 5G, qui vous permet de profiter d'une vitesse de connexion impressionnante dans toutes les situations. Avec son triple appareil photo arrière de 12 MP + 12 MP + 8 MP, le Galaxy S20 FE 5G vous permet de capturer des photos et des vidéos de haute qualité, même dans toutes les conditions. Son appareil photo frontal de 32 MP garantit des selfies nets et détaillés. Ne vous souciez plus de la durée de vie de votre batterie. Le Galaxy S20 FE 5G est équipé d'une batterie de 4500 mAh qui vous accompagnera toute la journée, même avec une utilisation intensive. De plus, il prend en charge la charge rapide, vous permettant de recharger votre smartphone rapidement.

La promotion du Samsung Galaxy S20 FE 5G chez Rue du Commerce

Le Samsung Galaxy S20 FE le moins cher est sur Rue du Commerce actuellement ! Ce smartphone haut de gamme est à seulement 219€ actuellement contre 759€ à sa sortie. Ce prix est nettement plus avantageux que les autres marchands concurrents et il est plutôt rare de trouver un Galaxy S à ce prix, alors profitez-en !