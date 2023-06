iPhone 11 : Dévoilez le potentiel de ce smartphone à un prix incroyablement attractif ! Plongez dans l'univers Apple sans vous ruiner !

Depuis son lancement en septembre 2019, l'iPhone 11 continue d'être un choix populaire parmi les utilisateurs d'iPhone. Malgré la sortie d'Apple de plusieurs modèles ultérieurs, cet appareil a su conserver son attrait grâce à son ensemble de fonctionnalités et à son rapport qualité-prix attractif. C'est encore un smartphone performant qui permet d'effectuer toutes les tâches que vous souhaitez. L'iPhone 11 permet de s'offrir un smartphone Apple moins cher que les derniers tout en gardant de bonnes performances. N'hésitez plus offrez vous l'Phone 11 pour seulement 499€ chez Amazon !

Les caractéristiques principales de l'iPhone 11 sont encore bonne

: Liquid Retina HD de 6,1 pouces Résolution : 1792 x 828 pixels à 326 ppp

: A13 Bionic avec Neural Engine de troisième génération Stockage : Options de 64 Go, 128 Go et 256 Go

: Double système de caméras 12 MP (Ultra grand-angle et grand-angle) Caméra avant : Caméra TrueDepth de 12 MP

: Enregistrement vidéo 4K à 24, 30 ou 60 i/s Batterie : 3110 mAh

L'iPhone 11 présente un design familier avec une construction en verre et en aluminium. Il arbore un écran Liquid Retina LCD de 6,1 pouces offrant des couleurs vives. Bien que la résolution soit inférieure à celle des modèles plus récents, vous ne verrez aucune différence pour l'utilisation quotidienne. Vous ne pouvez pas voir la différence à l'œil nu. Il faut comparer l'écran de l'iPhone 11 à un celui d'un autre de meilleure qualité pour percevoir une légère différence principalement pour le noir. L'iPhone 11 est doté du puissant processeur A13 Bionic, celui-ci offre des performances rapides et fluides. Que vous naviguiez sur le web, jouiez à des jeux gourmands en ressources ou utilisiez des applications exigeantes, cet iPhone répondra efficacement à vos besoins. De plus, la durée de vie de la batterie de l'iPhone 11 est considérablement améliorée par rapport à ses prédécesseurs, ce qui vous permet de profiter pleinement de vos activités tout au long de la journée. L'iPhone 11 est équipé d'un système de caméra avancé comprenant un objectif grand-angle de 12 mégapixels et un objectif ultra grand-angle. Cela vous permet de capturer des photos nettes et des détails précis. De plus, la caméra frontale de 12 mégapixels vous permet de prendre des selfies éclatants.

La promotion de l'iPhone 11 chez Amazon

L'iPhone 11 continue d'être un choix judicieux pour ceux qui recherchent un smartphone fiable, performant et abordable. Avec son processeur puissant, son système de caméra avancé et son rapport qualité-prix attractif, il offre une expérience utilisateur solide et reste une valeur sûre parmi les dernières générations d'iPhone. Ce smartphone n'a quasiment jamais reçu de promotion. Ce smartphone est sorti à 809€ en 2019, il est donc actuellement à 499€ chez Amazon. Il est rare de pouvoir trouver l'iPhone 11 à prix réduit ! N'hésitez plus profitez de l'iPhone 11 à 499€ chez Amazon !