Xiaomi Redmi Note 12 Pro : Ce smartphone bénéficie d'une réduction chez Amazon ! Retrouvez-le à moins de 250€ !

Les caractéristiques principales du Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 6 ou 8 Go de mémoire vive extensibles

: 6 ou 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

: 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 50+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 50+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie : 5000 mAh compatible charge 67 watts

: 5000 mAh compatible charge 67 watts Système d’exploitation : Android 13 avec une surcouche logicielle MIUI 14

Les caractéristiques du Redmi Note 12 Pro sont largement à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un smartphone de cette gamme. Équipée du MediaTek Dimensity 1080, cette puce est performante et permet au Xiaomi Redmi Note 12 Pro une expérience fluide et réactive. En supplément, ce smartphone arbore un design élégant avec des finitions soignées. Son grand écran offre une immersion visuelle optimale grâce à sa résolution élevée et à sa technologie d'affichage avancée. Les couleurs sont vives, les détails sont nets. De plus, ce smartphone possède un système de caméra polyvalent, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro capture des photos et des vidéos de haute qualité. Le capteur principal offre une résolution élevée, permettant de capturer des détails fins et des couleurs éclatantes. Pour finir, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est équipé d'une batterie de 5000 mAh qui assure une autonomie suffisante pour tenir 1 journée en utilisation normale. De plus, la fonction de charge rapide (67 W) permet de recharger rapidement la batterie, offrant ainsi une tranquillité d'esprit aux utilisateurs.

