Collab Samsung X SCH pour une édition ultra limitée d’un coffret avec le Galaxy Z Flip4, des écouteurs et des places de concert

Samsung et SCH, deux acteurs majeurs de l'industrie de la technologie et de la musique, viennent d'annoncer une collaboration exceptionnelle. Il s’agit de proposer une édition limitée à 19 exemplaires d’un coffret spécial contenant le smartphone Samsung Galaxy Z Flip4 et une paire d’écouteurs Galaxy Buds Pro 2, entre autres.

Lors d'une présentation XXL à Marseille, la ville natale de l'artiste, les deux partenaires ont révélé leur projet commun, qui promet d'enflammer l'imagination des fans. Il s'agit d'un coffret collector exclusif du smartphone pliable emblématique de Samsung, conçu en immersion totale dans l'univers musical du célèbre rappeur français SCH. Cette initiative marque la deuxième étape d'un partenariat qui réserve encore de nombreuses surprises à venir.

Une fusion de technologie et de rap revisité

À l'intérieur du coffret arborant fièrement le logo Samsung x SCH, les chanceux détenteurs découvriront le smartphone que SCH tenait dans le clip Autobahn : un Galaxy Z Flip4 graphite avec une capacité de 256 Go. Ce précieux téléphone sera accompagné d'une coque ornée du logo SCH19, dédicacée à l'intérieur par le rappeur lui-même, alias "S". Et pour profiter d'un son de qualité optimale, une paire d'écouteurs sans fil Hi-Fi 24 bits avec réduction active de bruit, les Galaxy Buds2 Pro, sera également incluse, avec une coque anthracite "SCH19".

SCH n'a pas oublié ses fans et tient à leur offrir une expérience exclusive en complétant ce coffret avec un exemplaire dédicacé de son dernier album, Autobahn. Mais ce n'est pas tout ! Deux places en Catégorie 1 pour le concert-événement Decennium du "S" le 22 juillet au stade Orange Vélodrome de Marseille sont également offertes aux heureux détenteurs de ce coffret collector.

Les fans reconnaîtront sans aucun doute la référence spéciale : le chiffre 19, porte-bonheur de SCH, qui a donné son titre phare à l'une de ses chansons et qui tire son surnom de la 19ème lettre de l'alphabet.

Pour avoir une chance de mettre la main sur l'un des 19 exemplaires disponibles, les fans sont invités à se rendre dès aujourd'hui sur le site de Samsung et à s'inscrire au tirage au sort qui permettra d'accéder à la vente. Les 19 chanceux sélectionnés recevront un e-mail leur indiquant qu'ils ont été choisis, avec un lien valable 48 heures pour accéder à l'achat du coffret collector.

François Hernandez, Vice-président en charge de la division Mobile chez Samsung Electronics France, exprime son enthousiasme à propos de cette collaboration : « Nous voulons faire de cette collaboration quelque chose de vraiment unique et qui ait du sens. Avec SCH, nous partageons ce même engouement pour l'innovation, la créativité et le design. La création d'un coffret collector autour du Galaxy Z Flip4, notre bijou pliable au design iconique, s'est donc imposée naturellement. Avec cette édition limitée, l'idée est vraiment de combler les fans de SCH et de leur faire vivre différemment leur passion grâce à Samsung. Et ce n'est que l'une des nombreuses surprises que nous leur réservons ! »

Ce coffret collector, fruit de la collaboration entre Samsung et SCH, promet d'être un véritable trésor pour les fans du rappeur français et les amateurs de technologie. Les heureux détenteurs auront la chance de plonger dans l'univers musical de SCH tout en bénéficiant de la qualité et de l'innovation de Samsung. Un mariage parfait entre deux domaines d'excellence, qui laisse présager d'un avenir plein de surprises pour les passionnés.