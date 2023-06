OnePlus 10T : Profitez d'un smartphone haut de gamme, pour le prix d'un smartphone milieu de gamme chez ce marchand !

Le OnePlus 10T est un smartphone milieu de gamme sorti par la marque OnePlus. Grâce à la sortie du OnePlus 11, ce smartphone bénéficie actuellement d'énorme réduction ! Sorti au prix de 729€, il y a moins d'1 an le OnePlus 10T était l'une des meilleures ventes de la marque. Encore aujourd'hui, ce smartphone reste intéressant et bénéficie de très bonnes caractéristiques ! En effet, le OnePlus 10T est très performant grâce à son processeur, possède également une bonne autonomie, de capteurs photos de qualité, d'un grand écran immersif, etc. N'hésitez plus, profitez du OnePlus 10T à seulement 389€ sur Cdiscount !

Les caractéristiques principales du OnePlus 10T

Écran : AMOLED 120hz, de 6,7 pouces

AMOLED 120hz, de 6,7 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Mémoire : 8 Go/ 12 Go/ 16 Go

8 Go/ 12 Go/ 16 Go Stockage : 128 Go ou 256 Go de stockage interne

128 Go ou 256 Go de stockage interne Caméra principale 50 MP

50 MP Caméra frontale : 16 MP

16 MP Batterie : 4800 mAh avec charge rapide ( 150 W )

Les caractéristiques du OnePlus 10T sont très bonnes et sont largement à la hauteur de ce qu'on peut attendre pour ce genre de smartphone. La première chose qui saute aux yeux lorsque vous prenez le OnePlus 10T, c'est son écran AMOLED de 6,7 pouces, 120 Hz. Les couleurs sont vibrantes et les noirs profonds, offrant une qualité d'image qui n'a rien à envier aux appareils les plus coûteux du marché. Sous le capot, le OnePlus 10T est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Ce chipset puissant garantit une performance rapide et sans à-coups pendant n'importe quelle exécution de tâches. La photographie est un autre domaine où le OnePlus 10T brille vraiment. La caméra principale de 50 MP capture des images nettes et détaillées, tandis que la caméra frontale de 16 MP est parfaite pour les selfies ou les appels vidéo de haute qualité. Pour finir, la batterie de 4800 mAh vous permet d'utiliser votre appareil toute la journée sans vous soucier de la recharge. Et lorsque vous devez recharger, la charge rapide de 150 W vous assure une recharge complète en 19min !

La promotion du OnePlus 10T sur Cdiscount

Le OnePlus 10T est un smartphone récent qui bénéficie encore de très bonnes performances. Bien que le OnePlus 11 soit sorti. Pouvoir le retrouver à seulement 389€ au lieu de 729€ est une offre à ne pas manquer ! De plus, avec l'achat du OnePlus 10T vous bénéficiez d'1 an offert de McAfee Total Protection, valable sur 3 appareils. Pour finir, vous pouvez également prendre des garanties. En effet, sur Cdiscount 2 garanties sont proposés :