Soldes d'été 2023 : le guide ultime pour bien se préparer et faire de bonnes affaires

Les soldes d'été 2023 approchent à grands pas. Comme à chaque occasion, cette période offre une occasion exceptionnelle de réaliser de grosses économies sur une grande variété de produits et de services en tous genres. Dans cet article, nous vous proposons donc un guide pratique pour vous aider à bien cet événement commercial et à dénicher les meilleures bons plans smartphones, téléphonie mobile et accessoires hi-tech.

Pour quand sont prévues les soldes d'été 2023 ?

En France, les soldes sont une tradition ancienne qui a pour but d'aider les commerçants à écouler rapidement leurs stocks. Ils permettent, par la même occasion, aux consommateurs, de faire de nombreuses bonnes affaires.

Ces ventes ont lieu deux fois par an, en hiver et en été, et sont encadrées par la loi. Pendant ces périodes, les commerçants proposent des réductions significatives sur une large gamme de produits à travers plusieurs démarques. En guettant la bonne période et les bonnes promos, vous pouvez donc faire de très grosses économies sur vos produits et services préférés.

Pour le compte de cette année, les soldes d'été 2023 se dérouleront du mercredi 28 juin à 8h au mardi 25 juillet 2023 à 23h59.

Comment bien se préparer pour les soldes d'été 2023 ?

La préparation est la clé pour profiter au maximum des soldes. Voici quelques conseils pour vous aider dans ce cadre :

Établir un budget

Il est crucial de définir un budget pour les soldes afin de ne pas se laisser emporter par les nombreuses offres alléchantes. Cela vous aidera également à rester concentré sur l'achat de produits qui vous sont réellement nécessaires. Prenez donc le temps d’établir un budget maximum à ne pas dépasser et tenez-vous-y !

Faire une liste de produits

Faites une liste des produits high-tech qui vous intéressent. Cela peut inclure les smartphones, les accessoires pour smartphones, les tablettes, les ordinateurs, etc. Cette liste vous aidera à rester concentré et à éviter les achats impulsifs.

Comparer les prix

Avant le début des soldes, il est recommandé de comparer les prix des produits qui vous intéressent sur différents sites de commerce électronique. Cela vous donnera une idée de la gamme de prix et vous aidera à identifier les véritables bonnes affaires lorsque les soldes commenceront effectivement.

Suivre les enseignes participantes

De nombreuses enseignes en ligne participent aux soldes d'été. Cela inclut les grands sites de commerce électronique tels que Amazon, Darty, Fnac, Cdiscount et autres, ainsi que les sites officiels des fabricants de smartphones. Les opérateurs mobiles participent, eux aussi aux soldes en proposant des offres limitées sur les forfaits mobiles et les box Internet.

Quelques conseils supplémentaires pour profiter au maximum des soldes d'été 2023

Vous vous êtes bien préparé ? Parfait ! Mais pour ne vraiment rater aucune bonne occasion, voici quelques astuces supplémentaires à connaître.

Agir rapidement

Lorsque les soldes commencent, les stocks des produits en promotion peuvent s'épuiser rapidement. Il est donc recommandé d'agir rapidement dès que vous trouvez une bonne affaire. Assurez-vous également de vérifier régulièrement les sites des enseignes participantes pour ne pas manquer les nouvelles offres.

Être patient

Bien que la réactivité soit importante, il est également recommandé de faire preuve de patience. Dans certains cas, les réductions augmentent au fur et à mesure que les soldes avancent. Il peut donc être avantageux d'attendre un peu avant d'acheter certains produits. Attention cependant à cette stratégie, car pour les produits hi-tech, les stocks sont souvent limités.

Vérifier les conditions des offres

Certaines offres peuvent être assorties de conditions spécifiques. Par exemple, elles peuvent nécessiter un code promo ou être réservées aux membres d'un programme de fidélité. Assurez-vous de vérifier ces conditions avant de faire un achat.

Bon shopping !