Bon plan forfait mobile : de l'illimité à partir de 4,99€ avec les forfaits Free Mobile

Forfait Série Free : 110 Go à 12,99€ par mois

Le forfait le plus en vogue chez Free Mobile en ce moment est la Série Free. Pour seulement 12,99€ par mois, profitez de 10 Go de données, ainsi que des appels et SMS illimités en France. Ces avantages s'étendent également aux DOM et à l'Europe, avec 18 Go d'internet supplémentaires lors de vos déplacements. Veuillez noter que cette offre est valable pendant un an, après quoi vous serez automatiquement basculé vers le forfait Free 5G à 19,99€ par mois. Mais pas de soucis, cette offre est sans engagement, vous offrant la liberté de résilier à tout moment sans frais supplémentaires.

Le forfait Free 5G avec 210 Go à 19,99 € par mois

Si vous êtes un utilisateur ultra connecté, le forfait Free Mobile 210 Go est l'offre parfaite. À seulement 19,99€ par mois, ce maxi forfait mobile est disponible sans condition de durée. Vous disposerez de 25 Go de données en 4G dans plus de 70 destinations, y compris l'Europe, la Suisse, l'Australie, les États-Unis, le Canada et bien d'autres. En plus, profitez d'appels, SMS et MMS illimités depuis l'Europe, les DOM et le Canada. En France, bénéficiez d'appels illimités vers les mobiles et les lignes fixes de la France métropolitaine, des États-Unis, du Canada, de la Chine et des DOM, ainsi que vers les lignes fixes de 100 destinations. Les SMS et MMS sont également illimités en métropole, avec la possibilité d'envoyer des SMS vers les DOM.

Forfait illimité 5 Go : 4,99€ par mois

Pour ceux qui recherchent une enveloppe Web plus légère, Free propose le forfait illimité 5 Go à un prix imbattable de 4,99€ par mois. Ce forfait pas cher est en réalité une version améliorée du forfait Free à 2€, avec l'ajout de l'option Booster comprenant 5 Go de données et des appels illimités en France métropolitaine. Cette option booster transforme votre forfait de base en une offre de 5 Go avec des appels illimités, pour seulement 2,99€ de plus. Avec un rapport qualité-prix exceptionnel, ce forfait est également sans engagement, vous permettant de le résilier à tout moment. Profitez de 5 Go d'internet en France métropolitaine (au-delà, 0,05€/Mo), d'appels illimités en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte), de 6 Go/mois en Europe et DOM (au-delà, 0,05€/Mo) ainsi que des SMS/MMS illimités en France métropolitaine et des SMS illimités vers les DOM.