iPhone 14 Pro Max : A vos paniers ! Ce smartphone d'exception se retrouve en dessous de 1140€ avec en plus un bon de 100€ pour votre prochaine commande !

L'iPhone 14 Pro Max est le smartphone le plus haut de gamme sorti par Apple. C'est l'assemblement ultime de toutes les dernières technologies d'Apple. Il possède des performances, fait des photos extraordinaires. Mais également, l'un des meilleurs écrans de smartphone et une autonomie inépuisable. L'iPhone 14 Pro Max est ultra complet et répondra à toutes vos demandes sans soucis ! Il ne faut plus attendre ! Achetez l'iPhone 14 Pro Max pour 1139€ chez Rakuten avec le coupon de réduction RAKUTEN30 !

Les principales caractéristiques de l'iPhone 14 Pro Max

Écran : Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,7 pouces

Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,7 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To

128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 4323 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

L'iPhone 14 Pro Max est équipé de la puce A16 Bionic d'Apple, qui se distingue par ses performances de pointe. Cette puce offre une expérience utilisateur fluide et sans ralentissement. L'iPhone 14 Pro Max dispose également d'un grand écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces. Cet écran offre une résolution d'image exceptionnelle et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Que vous soyez en train de regarder des vidéos, de jouer à des jeux, ou simplement de naviguer sur internet, l'écran de cet iPhone vous offre une expérience visuelle incomparable. L'iPhone 14 Pro Max est équipé d'un objectif principal de 48 MP qui permet de capturer des photos détaillées et de haute qualité. Enfin, l'iPhone 14 Pro Max est équipé d'une batterie de 4323 mAh, qui offre une excellente autonomie, vous permettant d'utiliser votre téléphone tout au long de la journée sans vous soucier de la batterie. De plus, cet iPhone prend en charge la charge rapide et la recharge sans fil, ce qui vous permet de recharger votre téléphone rapidement et facilement.

La promotion de l'iPhone 14 Pro Max sur Rakuten

L'iPhone 14 Pro Max ne reçoit pas souvent en réduction due à son succès international. C'est pourquoi pouvoir le retrouver à seulement 1139€ avec le coupon de réduction RAKUTEN30 est une offre à ne pas manquer ! Si vous souhaitez vous pouvez également vendre votre ancien smartphone sur Rakuten. Pour finir, si vous faites partie du ClubR, vous pouvez bénéficier de 100€ de réduction sur votre prochaine commande !