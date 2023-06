Soldes Google Pixel 7 : Il est au même prix que le Pixel 7a chez Amazon, c'est le moment idéal pour l'acheter, 22% de réduction !

Le Google Pixel 7 baisse de prix et tombe au même prix que le Pixel 7a alors qu'il est plus performant. Profitez des soldes chez Amazon pour profiter de 22% de réduction et vous offrir ce photophone haut de gamme.

Le Google Pixel 7 est un smartphone haut de gamme sorti par Google en 2022. Ce smartphone Google est une grande réussite pour la firme américaine. Il s'agit d'un des meilleurs photophones du marché pour un prix acceptable surtout avec cette promotion d'Amazon pour les soldes. Le Pixel 7 profite en effet d'un appareil photo très performant couplé à une puce Google Tensor 2 taillée pour la photographie. De plus, c'est un smartphone qui possède un bon écran OLED, une bonne puissance et une autonomie impressionnante, grâce au mode ultra économie d'énergie vous pouvez faire durer une recharge complète jusqu'à 72h ! Sorti à 649€, le Pixel 7 est désormais au même prix que son petit frère le Pixel 7a qui vient de sortir soit 509€ ! Cette baisse de prix incroyable est disponible chez Amazon actuellement alors profitez en vite avant la rupture des stocks !

Caractéristiques du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

Le Pixel 7 est très bien équipé pour les fans de photographie mais c'est également un smartphone polyvalent. Il est puissant grâce à sa puce Google et possède un bon écran même son on regrette un peu qu'il n'ait pas 120hz de taux de rafraichissement. Il reste plus intéressant que le Google Pixel 7a grâce à sa finition haut de gamme et des performances photo meilleures notamment de nuit.

Soldes Google Pixel 7: Amazon vous fait profiter de 22% de promotion sur cet excellent smartphone haut de gamme !

Les soldes démarrent bien chez Amazon avec cette belle promotion sur l'un de leurs best-sellers. Le Google Pixel 7 tombe à 509€ contre 649€ normalement, un très bon prix pour un smartphone aussi performant ! Alors profitez vite de cette offre avant que tout le monde s'en empare !