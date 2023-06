Samsung Galaxy S23 : Les soldes sont arrivés ! Profitez de ce smartphone haut de gamme à moins de 610€ avec un code de réduction !

Le Samsung galaxy S23 est un smartphone haut de gamme sorti par Samsung en 2022. C’est actuellement le dernier smartphone de la gamme S de Samsung. Ces composants sont de super qualité. En effet, il possède un grand écran de qualité, un processeur ultra performant, un système de caméras ultra complet et polyvalent et une autonomie époustouflante. Le Samsung Galaxy S23 est donc un smartphone qui répondra à toutes vos demandes. Retrouvez-le pour seulement 609€ avec le code de réduction RAKUTEN30 chez Rakuten !

Les caractéristiques principales du Samsung Galaxy S23

Écran : AMOLED 120hz, de 6,1 pouces

AMOLED 120hz, de 6,1 pouces Processeur : Processeur Snapdragon® 8 gen 2

Processeur Snapdragon® 8 gen 2 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go / 256 Go de stockage interne

128 Go / 256 Go de stockage interne Caméra principale : 50MP

50MP Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 3900 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Pour commencer, le Samsung Galaxy S23 est doté d'un écran AMOLED de 6,1 pouces. Celui-ci offre une expérience visuelle immersive grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz qui permet d'avoir une expérience unique. Le Samsung Galaxy S23 est alimenté par le processeur Snapdragon® 8 gen 2, un des plus puissants du marché à l'heure actuelle. Cette puce est très puissante et offre des performances remarquables. En termes de photographie, le Samsung Galaxy S23 est équipé d'un appareil photo principal de 50MP qui vous permet de capturer des images de haute qualité. Enfin, le Galaxy S23 est équipé d'une batterie de 3900 mAh qui vous permet de passer une journée entière sans avoir à vous soucier de la charge. De plus, ce smartphone prend en charge la charge rapide et sans fil, ce qui vous permet de le recharger facilement et rapidement.

La promotion du Samsung Galaxy S23 sur Rakuten

Le Samsung Galaxy S23 se retrouve rarement sous la barre de 650€. Alors pouvoir le retrouver à seulement 609€ sur Rakuten grâce au code de promotion RAKUTEN30 sur Rakuten ! De plus, vous pouvez vendre votre ancien smartphone sur Rakuten ! Il vous suffit de suivre les instructions sur la page du Samsung Galaxy S23 ! Pour finir, si vous faites partie du ClubR, vous pouvez bénéficiez de 32€ offert sur votre prochaine commande.