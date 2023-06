Soldes iPhone 13 Pro Max reconditionné : Le haut de gamme d'Apple à son prix le plus bas chez ce marchand grâce à cette réduction !

L'iPhone 13 Pro Max est un smartphone ultra haut de gamme sorti par Apple en septembre 2021. Présenté comme le smartphone ultime d'Apple à sa sortie, il est maintenant au second plan suite à la sortie de la nouvelle génération équipée de la fameuse Dynamic Island. Pourtant, est-ce que le bon plan serait-il pas de s'emparer de la génération précédente pour un prix restreint ? C'est ce que propose aujourd'hui Pixmania, avec une énorme réduction sur l'iPhone 13 Pro Max. Il est aujourd'hui à seulement 843,90€ en reconditionné "Très bon état" contre plus de 1100€ en neuf. L'iPhone 13 possède une très bonne fiche technique et apparait comme un parfait compromis entre performance et prix. C'est une véritable machine de guerre et l'un des smartphones les plus puissants d'Apple à un prix réduit grâce à cette promotion, donc foncez !

Fiche technique de l'iPhone 13 Pro Max

Écran : 6.7" Super Retina XDR OLED , 2778 x 1284 pixels, ProMotion 120Hz

: 6.7" , 2778 x 1284 pixels, Processeur : Apple A15 Bionic

: RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To

: 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To Caméra arrière : Triple capteur 12 MP ( Ultra grand-angle, grand-angle, téléobjectif )

: Triple capteur 12 MP ( ) Caméra avant : TrueDepth 12 MP

: Batterie : Compatible charge rapide et charge sans fil MagSafe et Qi

: Compatible et et Qi Résistance à l'eau et à la poussière: IP68

et à la poussière: IP68 Connectivité : 5G

: 5G Système d'exploitation: iOS 15.

Oui il possède la même puce que l'iPhone 14, bien vu ! L'iPhone 13 Pro Max possède des performances impressionnantes grâce à sa puce A15 Bionic accompagnée de 6Go de RAM. Son immense écran OLED Super Retina de 6,7 pouces est très agréable au quotidien et offre une très bonne définition et une excellente luminosité. Du côté de la photo, les 3 capteurs arrières le rendent très polyvalent. Du côté de la batterie, c'est l'un des seuls iPhone à offrir une batterie de 4352 mAh soit 1000 mAh de plus que l'iPhone 14. Oui Apple a fait des efforts sur sa batterie, fini les clichés !

Soldes iPhone 13 Pro Max : Pixmania vous propose le meilleur prix et des possibilités de paiement avantageuses !

Aujourd'hui, Pixmania propose l'iPhone 13 Pro max pour un prix très attrayant. Il est à seulement 843,90€ en très bon état en 128Go. Un excellent prix qui le passe au même prix qu'un iPhone 14 alors que vous avez un bien meilleur smartphone entre les mains par la suite. De plus, Pixmania propose un système de financement intéressant puisqu'il est possible de payer votre iPhone en 24 fois pour seulement 29,42€/ mois grâce à leur solution PixEasy. Une solution vous permettant de faire des économies en redonnant votre appareil au bout de 2 ans pour lui donner une seconde vie. Une belle opportunité pour vous offrir l'un des meilleurs smartphones Apple du moment !