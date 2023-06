Forfait mobile : nouvelle série limitée 80Go à prix cassé pour les soldes chez cet opérateur Low Cost sur le réseau Bouygues Telecom

Ce MVNO sur le réseau Bouygues Telecom lance une nouvelle série limitée avec 80Go à prix cassé pour les soldes d'été. Cette offre spéciale vient s'ajouter aux deux autres bons plans avec 10Go et 30Go a respectivement 4.99€ et 6.99€ par mois. Quels que soient vos besoins en matière d'internet mobile, vous allez pouvoir faire des économies avec l'un de ces forfaits en promo dont voici tous les détails !

Nouveau forfait illimité 80Go à moins de 9€ chez Auchan Telecom

L'opérateur Auchan Telecom propose un tout nouveau forfait illimité à moins de 9€ par mois. Cette offre spéciale sans engagement de durée propose de belles prestations sur le réseau de qualité de Bouygues Telecom. Vous aurez effectivement accès :

80Go de données mobiles en France (débit réduit-au-delà)

13Go en 4G depuis EU/DOM

Appels, SMS et MMS sans limite en métropole et en voyage en Europe et DOM

Ce forfait pas cher est en promotion à seulement 8.99€ par mois au lieu de 13.99€. La remise de 5€ est valable même après un an, autrement dit, vous ne subirez pas de hausse de prix. Autre avantage, vous restez libre de changer à tout moment sans aucuns frais si une meilleure offre se présente à vous puisque cet abonnement mobile est sans engagement de durée.

Deux autres forfaits pas chers avec 10 et 30Go de data

Si vous n'avez pas besoins d'autant de gigas chaque mois, Auchan Telecom commercialise deux autres abonnements de téléphones sans engagement à prix canon. Le premier, le moins cher à 4.99€ par mois et pas seulement la première année, vous offre les appels, SMS et MMS illimités en France mais aussi lors de vos déplacements en UE et DOM. Pour la data, vous disposerez d'un quota de 10Go par mois à utiliser sur le réseau 4G de Bouygues Telecom et 6Go depuis l'UE et DOM.

Le second est proposé au prix canon de 6.99€ par mois et pas que la première année. Il comprend un généreux quota de 30Go par mois en France et 8Go en UE et DOM. Vous profiterez également de l'illimité pour contracter vos proches via appels, SMS et MMS que vous soyez en France ou en vacances en Europe et DOM.

Ces deux forfaits mobile sont sans engagement de durée et sans condition de durée. Vous ne prenez donc aucun risque à tester !