Le Oppo Find X8 Ultra : un smartphone premium réservé au marché chinois

Les choses semblent se préciser pour le futur modèle flagship de Oppo. Il sera baptisé Find X8 Ultra. Selon toutes vraisemblances, il sera équipé du dernier processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, contrairement à ses petits frères qui utilisent la puce MediaTek Dimensity 9400. L'appareil embarque une imposante batterie de 6000 mAh utilisant la technologie silicone-carbone, compatible avec la charge rapide filaire 80W et sans fil 50W.

La partie photo s'annonce particulièrement soignée avec un module principal de type 1 pouce offrant deux focales distinctes. Le système est complété par deux téléobjectifs périscopiques proposant des zooms 3x et 6x, comme le Oppo Find X8 Pro. En outre, on pourrait également compter sur la présence d’un capteur multispectral développé en partenariat avec Hasselblad pour optimiser le rendu des couleurs.

Des fonctionnalités exclusives pour le marché chinois

Le smartphone intègre plusieurs technologies avancées comme un lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran et la prise en charge des communications par satellite via le réseau Tiantong. L'écran adopte une définition 2K avec des bords incurvés sur les quatre côtés. Portant le nom de code « Everest » et le numéro de modèle PKH120, l'appareil a déjà reçu sa certification radio CMIIT en Chine. Il devient ainsi le premier smartphone équipé du Snapdragon 8 Elite à obtenir cette homologation.

Oppo a confirmé que le Find X8 Ultra ne serait pas commercialisé en dehors du marché chinois, une stratégie également adoptée par d'autres constructeurs comme Vivo pour leurs modèles Ultra. Cette décision s'inscrit dans une tendance où les fabricants chinois réservent leurs appareils les plus sophistiqués à leur marché domestique.

Le lancement du Find X8 Ultra est programmé pour février 2025, juste après les célébrations du Nouvel An chinois. Cette période stratégique pourrait permettre à Oppo de devancer ses concurrents directs comme le Xiaomi 15 Ultra et le Vivo X200 Ultra, également attendus en 2025.