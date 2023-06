SOLDES : Top 3 des forfaits mobile avec 100Go à 9.99€ par mois même après un an !

Les forfaits de 100 Go font partie des choix les plus prisés sur le marché, offrant une quantité de données optimale à un prix souvent attractif. Actuellement, trois opérateurs virtuels se démarquent en proposant des forfaits mobiles avec une enveloppe de données de 100 Go, et ce, à partir de seulement 9,99 € par mois, sans condition de durée. Parmi ces opérateurs figurent NRJ Mobile, Syma Mobile et Lebara Mobile.

Forfait Le neuf de Syma Mobile : 100 Go de data pour moins de 10 € par mois

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile complet offrant une généreuse quantité de données à un prix fixe après la première année, le forfait Le Neuf 100 Go de Syma Mobile est fait pour vous. Cet abonnement connecté sur les antennes 4G de SFR contient des appels, SMS et MMS illimités en France, dans les départements d'outre-mer et dans l'UE, ainsi que 100 Go d'internet mobile en France sur le réseau SFR. Vous bénéficierez également de 10 Go d'internet depuis l'UE et les DOM (décomptés de l'enveloppe globale). Autre avantage, ce MVNO vous permet d'appeler en illimité depuis la France vers 100 pays, y compris les mobiles européens. Et enfin, pour seulement 3 € de plus par mois, vous pouvez même transformer cette offre en un forfait 5G ! Vous ne paierez ainsi que 9,99 € par mois, même après un an. De plus, ce forfait est sans engagement, ce qui vous laisse la liberté de changer d'opérateur ou de forfait à tout moment.

Lebara Mobile : un forfait pas cher avec 100Go pour profiter du réseau Orange

L’opérateur Lebara est un MVNO qui dispose d'un atout de taille, en proposant à ses abonnés le réseau numéro 1 en France, Orange. Il permet ainsi de profiter de 100 Go sur le réseau Orange en France pour seulement 9.99€ par mois et sans condition de durée. En plus de ce beau volume, cette offre inclut les appels et SMS illimités en France. En craquant pour ce forfait pas cher, vous ne paierez que ce que vous consommez, l'offre se renouvelle tous les 30 jours. Autre point fort, la carte SIM est gratuite. Sans engagement, vous restez libre de vos mouvements.

NRJ Mobile, un forfait illimité 100 Go à 9.99€ sur le réseau Bouygues Telecom

Le MVNO NRJ Mobile permet quant à lui de surfer sur le réseau 4G de Bouygues Telecom avec sa série limitée 100Go à 9.99€, même après un an. Avec ce forfait économique, vous pourrez utiliser jusqu’à 100 Go en métropole, mais aussi 10 Go en 4G depuis l’UE et les DOM. Pour ce qui est des communications, les appels, SMS et MMS sont sans limite depuis la France métropolitaine mais aussi en voyage depuis l'UE et DOM.