Xiaomi 13 : Le dernier flagship de Xiaomi est déjà à moins de 700€ chez ce marchand français pour les soldes ! Ne manquez pas cette offre incroyable

On ne l'avait pas vu venir, mais l'un des smartphones qui baisse le plus de prix depuis le début des soldes, c'est bien le Xiaomi 13 ! Le flasghip de Xiaomi est actuellement à moins de 700€ chez un marchand français, un excellent prix pour ce haut de gamme récent sorti à 999€ !

Le Xiaomi 13 est un smartphone haut de gamme sorti par Xiaomi en Décembre 2022. Ce smartphone Xiaomi possède le meilleur du savoir-faire de Xiaomi et est la tête d'affiche de cette dernière série de smartphone haut de gamme. Récemment, la gamme s'est étoffée avec l'arrivée du Xiaomi 13 Ultra à 1499€, et depuis, le prix du Xiaomi 13 est en baisse ! Une très bonne nouvelle pour les amoureux de technologie puisque ce smartphone ultra performant est un véritable bijou. Un écran haut de gamme impressionnant, la meilleure puce du marché, un équipement photo signé LEICA expert du secteur, une autonomie solide, le tout dans un design très réussi. Concurrent direct du S23 de Samsung et de l'iPhone 14, le Xiaomi 13 possède de nombreux avantages, notamment son prix grâce à cette promotion ! En effet, il est possible l'obtenir pour 670€ aujourd'hui chez Rakuten, chez le vendeur français InnoMall !

Caractéristiques du Xiaomi 13 : Un bijou !

LEICA: 13 MP Batterie : 4500 mAh avec charge rapide 67W

Puissant, design, photophone accompli, le Xiaomi 13 est un smartphone très complet qui conviendra à tout les usages. Xiaomi a réellement sorti un smartphone d'une grande qualité et n'a pas fait de compromis ! Le Xiaomi 13 sera un parfait investissement et un smartphone qui devrait vous durer plusieurs années !

Soldes Xiaomi 13: Rakuten casse complètement son prix

Sorti à 999€, il était très compliqué de trouver le Xiaomi 13 à un prix acceptable. Mais depuis une semaine, plusieurs marchands baissent leur prix. Aujourd'hui, il est au prix le plus bas depuis sa sortie chez le vendeur français InnoMall noté 4,8/5 sur plus de 5000 ventes. Un vendeur reconnu et réputé sur la plateforme Rakuten. Ce marchand propose le Xiaomi 13 à seulement 670,85€, un prix très intéressant pour l'un des meilleurs smartphones de 2023. Profitez de cette occasion avant qu'il ne soit trop tard !