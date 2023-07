Xiaomi Redmi Note 11: Cet excellent rapport qualité-prix passe sous la barre des 150€ chez Amazon pendant les soldes !

150€ pour un bon smartphone, c'est faisable aujourd'hui grâce à Amazon. Si votre budget est limité, le Xiaomi Redmi Note 11 est forcément un smartphone que vous avez vu passé lors de vos recherches et c'est un bon choix, surtout avec cette offre! On vous explique pourquoi.

Le Xiaomi Redmi Note 11 est un smartphone d'entrée de gamme sorti par Xiaomi en Décembre 2021. Ce smartphone doté d'un excellent rapport qualité-prix est une vraie réussite pour Xiaomi depuis sa sortie. Son prix très bas et sa fiche technique solide fait le plus grand bonheur des utilisateurs depuis plus d'un an maintenant. Aujourd'hui, ce smartphone Xiaomi atteint son prix le plus bas et passe à moins de 150€ chez Amazon durant les soldes ! Pour ce prix très bas, le Redmi Note 11 est tout de même équipé d'un écran AMOLED 90hz, d'une puce assez puissante, d'une autonomie impressionnante et d'un capteur principal de 50 mégapixels. Pour un budget de 150€, impossible de trouver mieux ! Il sera un smartphone parfait pour être le premier smartphone d'un jeune ou d'une personne utilisant peu son smartphone mais souhaitant avoir un produit de qualité sans se ruiner.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 11

Écran : 6.5 pouces, AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 90 Hz

: 6.5 pouces, AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 90 Hz Processeur : Snapdragon 680

: Snapdragon 680 RAM : 4 Go / 6 Go

: 4 Go / 6 Go Stockage : 64 Go / 128 Go extensible via microSD

: 64 Go / 128 Go extensible via microSD Caméra arrière : Triple capteur 50 MP (principal) 8 MP (ultra grand-angle) 2 M (macro)

: Triple capteur Caméra avant : 8 MP

: 8 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 30 W

Principaux avantages : un écran AMOLED, rare pour cette gamme de prix, sa grande autonomie et sa charge rapide, sa puce polyvalente. Juste avec ces éléments, on sait que le Redmi Note 11 est une bonne affaire, surtout pour moins de 150€. Les photos du Redmi Note 11 sont correctes grâce à son triple capteur arrière qui offre une bonne polyvalence et permet de réussir de nombreuses photos dans toutes les situations.

Soldes Xiaomi Redmi Note 11 : Amazon casse son prix et le passe à 144€ !

Sorti à 199€, le Xiaomi Redmi Note 11 n'a pas bénéficié de très grosses réductions depuis sa sortie. C'est déjà un smartphone abordable dont le prix ne pouvait pas être tiré vers le bas à l'infini. Mais aujourd'hui, Amazon propose ce téléphone pour 144€, un prix très bas compte tenu de la qualité de ce smartphone. Profitez vite de cette offre exceptionnelle sur ce smartphone abordable et polyvalent !