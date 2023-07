Les forfaits mobile RED by SFR de 5 à 200 Go dès 4,99€ : des offres à prix canons qui bousculent la concurrence !

Un forfait pas cher 40Go chez RED by SFR

Actuellement, l’opérateur RED by SFR propose un forfait mobile qu'il vous est possible de paramétrer pour choisir les nombres de gigas ; si vous souhaitez ou non la 5G ; mais aussi ajouter du volume de données et des destinations pour votre offre à l’international. Cela vous permet de gagner en liberté tout en maîtrisant au maximum votre budget. Parmi les volumes de data proposés, nous allons nous intéresser à l’offre avec 40Go de données mobiles. Avec 40Go de data, vous obtenez également 6Go en Union européenne et dans les DOM. Côté téléphonie vos appels, SMS et MMS sont illimités vers la France, même depuis l’UE et les DOM, à l’exception de Mayotte. Le tout est à 9,99 € seulement chaque mois !

Un forfait pas cher avec 5Go pour la communication principalement

RED by SFR donne accès à un volume avec peu de données mobiles pour ceux dont Internet et les applications n'est pas une priorité. Que ce soit vous ou vos enfants par exemple, ce forfait pas cher permet de faire un minimum d’économies. Avec vos 5 Go vous avez 6Go d’enveloppe web à l'international, en UE ou dans les DOM, c’est à dire plus qu’en métropole ! De quoi partir en vacances l’esprit léger. La formule donne également l’accès à des appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine. Pour 4,99 €, seulement, il s’agit d’une affaire.

100 Go pour ce forfait illimité avec RED by SFR pour utiliser son mobile

Au contraire, pour ceux qui utilisent beaucoup Internet avec leur téléphone mobile, vidéos en streaming, GPS, Internet et jeux mobiles, RED by SFR propose en un forfait avec 100Go de données mobiles. Avec ces 100 gigas, 19 Go sont utilisables en UE et dans les DOM, et vous avez accès à des appels, SMS et MMS en illimité 4G, mais aussi potentiellement en 5G avec une option payante à 3 € de plus par mois pour en faire un forfait 5G ! Cette formule est proposée à 13,99 €, un prix plus qu’honnête pour autant de gigas.

200 Go pour un max de data avec ce forfait RED by SFR !

Si vraiment vous avez besoin d’un max de data, par exemple pour faire régulièrement des partages de données, car vous n’avez pas la fibre chez vous, alors RED by SFR peut vous proposer un forfait allant jusqu’à 200 Go. Un large volume qui permet aujourd’hui de ne plus avoir à réfléchir aux limites de son forfait. Avec des appels, SMS et MMS illimités vers la France, le tout pour 17,99 € chaque mois, ce forfait sans engagement est immanquable. En plus, vous avez 24 Go en UE et dans le DOM, et même l’option possible de transformer cela pour 5 € par mois en 30 Go dont 20 Go pour la Suisse, Andorre, USA et Canada.