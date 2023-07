iPhone 14 Pro : Aujourd'hui seulement vous pouvez obtenir le meilleur smartphone Apple avec 21% de réduction et d'autres surprises !

L'iPhone 14 Pro est un smartphone haut de gamme sorti par Apple en fin d'année 2022. Il s'agit tout simplement de l'iPhone le plus puissant à égalité avec l'iPhone 14 Pro Max qui lui profite d'un plus grand écran. L'iPhone 14 Pro est un véritable bijou de technologie qui profite des dernières innovations d'Apple comme la puce A16 Bionic ainsi que la Dynamic Island qui repense l'affichage des notification sur les iPhones. Sorti au prix de 1329€, il est actuellement à 1039€ chez le marchand français imtech chez Rakuten ! Aujourd'hui seulement, vous pouvez profiter d'autres avantages afin d'obtenir votre iPhone 14 Pro pour un prix encore plus réduit !

Caractéristiques technique de l'iPhone 14 Pro

Écran : Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To

128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 3200 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

C'est tout simplement une machine de guerre. L'iPhone 14 Pro est puissant et fluide grâce à sa puce A16 Bionic accompagnée de 6Go de RAM. Il profite également d'un superbe écran très lumineux qui sera parfait pour jouer ou regarder des séries. Ses capteurs photos ont également été retravaillés et sont de très bonnes qualités. Son autonomie est également très correcte et même si sur le papier il existe des batteries plus grosses, celle de l'iPhone 14 Pro est parfaitement optimisée.

Soldes iPhone 14 Pro : Rakuten casse complètement le prix et vous fait profiter de divers avantages seulement aujourd'hui !

Aujourd'hui seulement chez Rakuten vous pouvez obtenir l'iPhone 14 Pro avec 21% de réduction ! Il est à seulement 1039€ contre 1329€ normalement. De plus, avec le Club R bénéficiez de 100€ offerts en bon d'achat ! Ce n'est pas fini, aujourd'hui seulement vous pouvez bénéficier du paiement en plusieurs fois sans frais. Une excellente opportunité pour investir sur le meilleur iPhone du moment !