Honor 90 : le nouveau roi des smartphones milieu de gamme débarque pour un été riche en émotions partagées

Un smartphone de milieu de gamme pas comme les autres

Le Honor 90 revendique, dès son entrée sur le marché, le statut de meilleur smartphone milieu de gamme du moment ; et ce, à juste titre. Grâce à ses fonctionnalités avancées, il promet une expérience utilisateur novatrice sans pour autant faire exploser le budget. Fruit d'une innovation constante et d'un engagement envers l'excellence, c’est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent un smartphone à la pointe de la technologie, mais à prix accessible.

Une caméra de 200 mégapixels pour capturer le monde en haute définition

Le Honor 90 est doté de la meilleure caméra sur son segment. C'est un véritable maître de la photographie, grâce à son capteur principal ultra-clair de 200 mégapixels. Ce dernier vous permet de capter les détails les plus infimes, de jour comme de nuit. Grâce à cette caméra révolutionnaire, vous pouvez immortaliser vos moments préférés avec une clarté et une netteté inégalées.

Cet objectif par ailleurs associé à un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et à un capteur de profondeur de 2 mégapixels. A l’avant, un capteur grand angle de 50 mégapixels garantit de beaux selfies, détaillés et lumineux.

Un écran captivant

L'écran du Honor 90 n'est pas en reste. Il offre le meilleur affichage de sa catégorie selon DXOMark grâce à un design sophistiqué, fin et léger, avec une dalle de type « Quad-curved ». Cet écran de 6,7 pouces vous plonge dans un monde vibrant d'un milliard de couleurs. Avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 1600 nits, il promet une expérience visuelle immersive et lumineuse.

Des performances exceptionnelles

Le Honor 90 ne fait pas de compromis sur les performances. Il est équipé d'un processeur Snapdragon 7 Gen 1 de 4 nm, qui offre une augmentation de 20% des performances du GPU et de 30% des performances de l'IA par rapport au Snapdragon 778G. Cette puce est, naturellement, compatible avec la norme 5G.

Pour faire tourner cette machine à plein régime, le Honor 90 se dote d’une batterie de 5000 mAh qui, grâce à la technologie d'économie d'énergie AI offre une autonomie impressionnante à l’appareil. Cette batterie est par ailleurs compatible avec la charge rapide à 66 W. 15 minutes suffisent ainsi pour récupérer jusqu’à 45% de charge.

Partagez vos vibrations avec le Honor 90

Le slogan du Honor 90, « Share your Vibes », incite les utilisateurs à partager leurs émotions positives à travers des photos et des vidéos de haute qualité. Avec des fonctionnalités avancées comme le mode nuit, le mode HDR et une batterie longue durée, ce smartphone est conçu pour capturer et partager le positif.

Le Honor 90 disponible en précommande avec de belles surprises à la clé !

Soyez parmi les tout premiers à recevoir le nouvel Honor 90 en précommandant le vôtre avant même le lancement officiel des ventes. Vous pourrez ainsi profiter du plaisir de découvrir les caractéristiques exceptionnelles de ce smartphone.

Mieux, le fabricant propose aussi une offre spéciale avec un tarif promotionnel, une réduction et des écouteurs sans fil. Pour aller dans le détail, cette option permet de :

Acheter votre Honor 90 à partir de 599 € ;

Bénéficier d’une réduction supplémentaire de 100 € sur le site du constructeur via le coupon ALM90

Recevoir gratuitement une paire d’écouteurs Earbuds 3 Pro d’une valeur de 199,90 € ;

Alors, pourquoi attendre ? Précommandez dès maintenant votre Honor 90 et commencez à partager vos vibrations positives avec le monde en profitant de l’offre de lancement du fabricant.

