Samsung Galaxy S20 FE : Cet excellent Samsung passe à moins de 200€ chez Rue du Commerce pour les soldes !

Le Galaxy S20 FE est un smartphone haut de gamme sorti en décembre 2020 par Samsung qui tombe à un prix très bas actuellement ! Pour moins de 200€, vous pouvez posséder l'un des meilleurs smartphones de 2020 qui possède une très belle fiche technique. En effet, pour moins de 200€, le S20 FE possède un écran AMOLED de 6,5 pouces, 120Hz, FULL HD+ de très bonne facture et une puissance convenable pour 2023. De plus, il est capable de filmer en 4K 60 FPS grâce à ses 3 capteurs arrières. Sa batterie est également correcte et permet de tenir plus d'une journée en utilisation intensive. Pour moins de 200€, il est compliqué de trouver un smartphone avec une telle qualité de finition et une telle fiche technique. Actuellement, le S20 FE se trouve à 189€ chez Rue du Commerce pendant les soldes !

Caractéristiques techniques du Samsung Galaxy S20 FE

Écran : 6,5 pouces, AMOLED, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement 120 Hz, HDR10+

: 6,5 pouces, AMOLED, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement 120 Hz, HDR10+ Processeur : Exynos 990 (version globale) / Qualcomm Snapdragon 865 (version USA)

: Exynos 990 (version globale) / Qualcomm Snapdragon 865 (version USA) RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go, extensible via microSD jusqu'à 1 To

: 128 Go / 256 Go, extensible via microSD jusqu'à 1 To Caméra arrière : Triple capteur : Principal: 12 MP, f/1.8, Dual Pixel Ultra grand-angle: 12 MP, f/2.2, Téléobjectif: 8 MP, f/2.4

: Triple capteur : Caméra frontale : 32 MP, f/2.2, autofocus

: 32 MP, f/2.2, autofocus Batterie: 4500 mAh, charge rapide 25W, charge sans fil 15W, charge inversée sans fil 4.5W

En comparaison avec un Galaxy A14 tout juste sorti et qui ce situe dans la même gamme de prix, le Samsung Galaxy S20 FE bénéficie de très bons arguments. En effet, le Galaxy S20 FE bénéficie d'un superbe écran AMOLED de 6,5 pouces alors que le Galaxy A14 ne bénéficie que d'une dalle LCD par exemple. Le Galaxy A14 n'a pas la même qualité de finition qu'un Galaxy S20 FE qui possède vraiment le statut haut de gamme chez Samsung. Seule ombre au tableau, le S20 FE étant moins récent, il sera maintenu moins de temps à jour que le Galaxy A14 par exemple.

Soldes Samsung Galaxy S20 FE : A moins de 200€ chez Rue du Commerce, c'est LA bonne affaire chez ce marchand !

Pour les soldes, le Samsung Galaxy S20 FE est à un prix délirant chez Rue du Commerce. Sorti à 759€, le Galaxy S20 FE se retrouve à moins de 200€ actuellement, un prix plus bas que la concurrence. Alors profitez vite de cette offre sur le S20 FE à un prix impressionnant !