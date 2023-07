Le prochain smartphone pliant de Xiaomi, le Mix Fold 3 sera lancé courant août 2023

La marque Xiaomi ne propose pas encore de mobiles pliants en France mais cela n’a pas empêché la société d’en lancer pour le marché chinois. Ainsi, le prochain, baptisée Mix Fold 3 serait officialisé pendant le deuxième trimestre 2023, et plus précisément courant août. En voici les premières rumeurs.

Jusqu’à présent, Xiaomi n’a pas encore commercialisé de smartphones pliants en France à la différence des marques Samsung, Huawei, Honor et Oppo, dans leurs formats respectifs, soit en modèle à clapet, soit s’ouvrant comme un livre. Mais Xiaomi dispose dans son catalogue du Mix Fold 2 qui n’est proposé que sur certains marchés. Espérons que son successeur, le Mix Fold 3 trouvera enfin un chemin jusqu’à chez nous. En attendant, les premières rumeurs à son sujet faisaient état d’une présentation officielle durant le deuxième trimestre 2023. Or, le président de Xiaomi, Lu Weibing a récemment confirmé qu’il serait officiellement lancé en août.



Xiaomi Mix Fold 2

Leica, en partenaire pour l’optimisation des photos

Toujours d’après la même source, le nouveau smartphone Xiaomi Mix Fold 3 serait le premier mobile de la marque qui serait produit en série dans la nouvelle usine de la société. En outre, il précise aussi que le partenaire photo Leica aurait un rôle à jouer pour l’optimisation des photos. Ce n’est pas vraiment une surprise car la société est partenaire de Xiaomi depuis plusieurs mois maintenant l’ayant déjà aidé sur des mobiles précédents.

Concernant les autres caractéristiques techniques pour le Mix Fold 3, les rumeurs les plus sérieuses prétendent qu’il sera animé par un Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et qu’il embarquerait un téléobjectif permettant de faire un zoom optique jusqu’à 5x. Pour le design, on peut s’attendre à un modèle relativement similaire au Mix Fold 2 en plus fin et plus léger.

Encore une fois, espérons que le Mix Fold 3 soit disponible sur d’autres marchés qu’en Chine.