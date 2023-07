Préparez la rentrée de votre enfant avec ces trois forfaits mobiles 10Go à moins de 5€ par mois sans condition de durée

Vous préparez la rentrée de votre enfant et cherchez un bon plan pour son premier forfait mobile ? Profitez des soldes d'été 2023 pour équiper votre enfant d'un premier forfait illimité pas cher avec un max de services. Auchan Telecom, Syma Mobile et Reglo Mobile, ces trois opérateurs commercialisent des abonnements de téléphones sans engagement avec 10Go de data à moins de 5€ par mois ! On vous les présente dans la suite de cet article !

Le forfait mobile 10Go à 4.99€ de Syma Mobile : l'offre parfaite pour votre enfant !

L'opérateur virtuel Syma Mobile affiche une super offre sur son site en ligne pour équiper votre ado d'un premier forfait mobile à la rentrée. Il s'agit de son offre Le4 à seulement 4.99€ par mois et pas que la première année. Ce forfait pas cher permettra à votre enfant de rester connecté avec ses proches en toute tranquillité. Les appels, SMS et MMS sont effectivement en illimité en France mais aussi en voyage depuis l'UE et DOM. Il pourra également consommer jusqu'à 10Go d'internet chaque mois en métropole dont 5Go sont utilisables en UE et DOM. Autre point fort, cet abonnement mobile est sans engagement de durée, il vous sera donc possible de le rompre à tout moment et ce sans aucuns frais.

Autre forfait illimité avec 10 Go à moins de 5€ : la série limitée 10Go à 4.99€ par mois

Le forfait sans engagement proposé par Auchan Teleocm est aussi proposé au prix canon de 4.99€ sans condition de durée. Cette offre mobile fonctionne sur le réseau 4G de Bouygues Telecom. Elle contient de belles prestations avec de l'illimité pour appeler et échanger des SMS et MMS sans compter en France. Pour la data, l'opérateur alloue 10 Go de données mobiles en métropole et 6 Go en voyage dans l'Union européenne ou dans les départements d'Outre-Mer (UE/DOM). Comme les deux autres abonnements de cette sélection, vous restez libre de changer d'opérateur ou de forfait à tout moment.

Le forfait illimité de Reglo Mobile 10Go à 4.95€

Enfin, chez Réglo Mobile, vous trouverez également un abonnement de téléphone spécial Soldes d'été parfait pour votre enfant avec 10Go à seulement 4,95€ par mois. En optant pour cette offre mobile, vous pourrez utiliser l'internet mobile à hauteur de 10Go en France métropolitaine et 5Go par mois au sein de l'Union européenne et des départements d'outre-mer. Pour ce qui est des communications, ce forfait mobile en promo vous permettra d'appeler et d'échanger des SMS sans compter.