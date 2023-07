Xiaomi 12X : Pour la 2ème démarque des soldes, Darty passe le prix du Xiaomi 12X à 399€ avec des écouteurs sans fils offerts !

Le Xiaomi 12X est un smartphone haut de gamme de Xiaomi sorti en Mars 2022 pour 799€. Ce très bon smartphone est une version légèrement modifiée du Xiaomi 12, à vrai dire ils sont presque identiques. Le Xiaomi 12X bénéficie d'une puce un peu moins puissante que celle du Xiaomi 12 et ne profite pas du chargement sans fil. Sinon, le Xiaomi 12X bénéficie aussi d'un écran haut de gamme AMOLED de 6,28 pouces, d'un triple capteur photo arrière performant et d'une bonne batterie couplée à la charge rapide. Sorti à 799€, le Xiaomi 12X est aujourd'hui à seulement 399€ chez Darty ! De plus, il s'agit de la version 256Go de stockage et des écouteurs Mi Buds 3 d'une valeur de 60€ sont offerts également ! Le prix le plus bas sur le Xiaomi 12X, avec des écouteurs en plus, Darty possède la meilleure offre sur ce smartphone, et de loin !

Fiche technique du Xiaomi 12X

Écran : AMOLED, 6.28 pouces, résolution Full HD+ de 1080 x 2400 pixels

: AMOLED, 6.28 pouces, résolution Full HD+ de 1080 x 2400 pixels Processeur : Qualcomm Snapdragon 870 5G

: Qualcomm 870 5G RAM : 8GB / 12GB

: 8GB / 12GB Stockage interne : 128GB / 256GB non extensible

: 128GB / 256GB non extensible Caméras : Triple caméra arrière avec un capteur principal de 50MP, un ultra grand-angle de 13MP et un macro de 5MP. Caméra frontale de 32MP

: Triple caméra arrière avec un capteur principal de 50MP, un ultra grand-angle de 13MP et un macro de 5MP. Caméra frontale de 32MP Batterie : 4500mAh avec charge rapide de 67W

Le Xiaomi 12X bénéficie d'une fiche technique complète. Il est performant en photographie, possède un très bon écran et une puce polyvalente. Son autonomie est bonne, il tiendra une journée sans soucis en utilisation normale.

Promo Xiaomi 12X: Darty casse complètement son prix et vous offre des cadeaux !

399€ pour le Xiaomi 12X, c'est déjà une excellente offre. Lorsqu'il s'agit de la version 256 Go, c'est encore mieux et avec des écouteurs offerts, c'est clairement parfait pour être équipé pour l'été ! De plus, vous aurez l'occasion d'utiliser vos nouveaux écouteurs sans limite durant l'été grâce aux 4 mois d'abonnement Deezer offerts par Darty ! La livraison est gratuite et très rapide et le retrait en magasin est possible. Que demander de plus ?