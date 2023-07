Nothing Phone (1) : Il est à 329€ pour les Prime Days sur Amazon, quelques jours avant la sortie du Nothing Phone (2) !

Quelques jours avant la sortie du Nothing Phone (2), Amazon casse le prix du Nothing Phone (1) et le passe à seulement 329€ ! Si vous êtes à la recherche d'un smartphone Android original, performant à un prix réduit, c'est l'offre idéale !

Le Nothing Phone (1) est le premier smartphone de Nothing sorti en 2022. Il s'agit d'un smartphone Android milieu de gamme très original avec un design atypique. C'est un très bon rapport qualité-prix possédant une belle fiche technique pour un prix de 469€ à sa sortie. Doté d'un très bel écran AMOLED, d'une puce Snapdragon puissante, d'un capteur 50 Mpx polyvalent et d'une bonne batterie, le Nothing Phone (1) n'est pas seulement un smartphone original c'est aussi un bon smartphone. Actuellement, il est à 329€ pour les Prime Days, quelques jours avant la sortie de son remplaçant : le Nothing Phone (2). Un excellent prix pour ce smartphone original et polyvalent !

Fiche technique du Nothing Phone (1)

Écran : OLED 6.55 pouces avec taux de rafraîchissement de 120hz

OLED 6.55 pouces avec taux de rafraîchissement de 120hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 778G+

Qualcomm Snapdragon 778G+ RAM : 8 Go / 12 Go

8 Go / 12 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go

128 Go / 256 Go Caméra principale : 50 MP

50 MP Caméra avant : 16 MP

16 MP Batterie : 4500 mAh avec charge rapide 45W et la recharge sans fil

Le Nothing Phone (1) est une belle réussite sur le plan technique pour un premier smartphone d'une marque. Un bel écran, une puce puissante et adaptée pour ce smartphone et de belles capacités en photographie. Son principal élément différenciant est sa glyphe LED au dos pour annoncer des notifications. Son dos transparent est très design et futuriste. Pour un prix de 329€, vous ne trouverez pas de smartphone semblable à celui-ci sur le marché !

Comment profiter de cette promotion Prime Days ?

Pour en profiter c'est simple ! Si vous avez l'abonnement Prime sur Amazon, pas de soucis, vous pouvez profiter de toutes les offres flash disponibles sur la plateforme jusqu'à ce soir et dans la limite des stocks disponibles. Si vous n'êtes pas abonnés, nous vous conseillons d'essayer pendant 1 mois gratuitement l'abonnement prime afin de profiter de cette belle promotion. Cet abonnement vous confère beaucoup d'avantages sur toutes la galaxie Amazon (Twitch, Prime Video etc...). En ce moment la période d'essai dure un mois et est totalement gratuite !

Sorti à 469€, le Nothing Phone (1) est à seulement 329€ actuellement ! Un excellent prix compte tenu de ses performances et de son originalité ! Profitez vite de cette offre, il ne reste plus que quelques heures avant la fin des Prime Days !

