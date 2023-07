Présentation officielle du Nothing Phone (2) : un nouveau smartphone transparent plus puissant

A l’occasion d'une présentation officielle annoncée déjà depuis quelques jours, l’entreprise britannique Nothing a dévoilé, ce 11 juillet 2023, son dernier bijou de technologie, le Nothing Phone (2). Ce nouveau modèle de smartphone promet des avancées significatives par rapport à son prédécesseur, le Nothing Phone, et s'impose déjà comme un concurrent sérieux sur le marché des smartphones de milieu de gamme.

Un design raffiné toujours en toute transparence

Le Nothing Phone (2) conserve l'aspect translucide caractéristique de sa marque, tout en introduisant des améliorations notables. La coque arrière du téléphone, par exemple, est maintenant de couleur grise, ce qui confère à l'appareil une allure plus sophistiquée.

De plus, le nombre de zones d'éclairage LED constituant le Glyph au dos du téléphone a presque triplé, passant de 12 sur le Nothing Phone, à 33 sur le Nothing Phone (2). Ces zones peuvent fonctionner indépendamment et offrent une plus grande variété de fonctionnalités, telles que l'indication du niveau de volume ou l'utilisation comme minuteur.

Un pas en avant dans les performances

L'un des changements majeurs du Nothing Phone (2) concerne ses performances. Le nouveau modèle est équipé d'un Snapdragon 8+ Gen 1, une puce de haut de gamme signée Qualcomm. Cette amélioration significative par rapport au Snapdragon 778+ 5G du Nothing Phone promet une puissance accrue. De plus, le Nothing Phone (2) offre entre 8 et 12 Go de RAM et entre 128 et 256 Go de stockage, en fonction de la version choisie. Enfin, la batterie de 4 700 mAh garantit une autonomie suffisante pour une utilisation quotidienne intensive.

La photographie à l'honneur

Le Nothing Phone (2) promet également de belles performances en matière de photographie. Il dispose d'un capteur principal Sony IMX890 de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l'image (OIS), ainsi que d'un ultra grand-angle Samsung JN1 de 50 mégapixels. La caméra frontale est une Sony IMX615 de 32 mégapixels.

Ces spécifications, combinées à des algorithmes de traitement d'image avancés, devraient permettre au Nothing Phone (2) de produire des images de haute qualité.

Un écran à la pointe

L'écran du Nothing Phone (2) est un OLED de 6,7 pouces offrant une définition de 2 412 x 1 080 pixels. Il propose également un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec la possibilité de descendre jusqu'à 1 Hz pour économiser la batterie. Cet écran de pointe promet une expérience visuelle immersive et fluide.

Des accessoires innovants

En plus du smartphone lui-même, Nothing propose également des accessoires transparents uniques, comme un câble USB-C vers USB-C. Ce câble, qui a nécessité deux ans de développement, a réussi plus de 25 tests et dépasse de 60% les normes de l'industrie en matière de torsion.

Disponibilité et prix du Nothing Phone (2)

Le Nothing Phone (2) sera disponible en trois versions différentes, avec des prix variant en fonction de la capacité de stockage et de la quantité de RAM :

679 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ;

729 euros pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage ;

849 euros pour la version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Les précommandes pour le Nothing Phone (2) seront ouvertes du 17 au 20 juillet, et le téléphone sera officiellement disponible à partir du 21 juillet.